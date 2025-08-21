「ヤマル相手に起用できるレベルではない」欧州名門で23歳日本人DFがCLメンバー登録外。指揮官が理由を説明「本当に良いプレーをしていたが…」
セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督が、今夏にアルビレックス新潟から加入したDF稲村隼翔に言及した。
現地８月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフ第１レグで、セルティックはカザフスタンのカイラトと対戦。スコアレスドローに終わった。
この一戦に前田大然と旗手怜央は先発出場。山田新も77分から途中出場を果たしたなか、稲村はメンバーに入らず。試合の４日前に発表されたCLプレーオフ登録の25人から外れていた。
英公共放送『BBC』によると、セルティック指揮官はその理由について「とても簡単だ。彼はまだ私が期待するレベルに達していない」と説明した。
「イナに関する計画は、加入してトレーニングをして、状態を確認するというものだった。なぜなら１年しかプロの経験がない。ローン移籍の可能性もある。センターバックや左サイドバックとして獲得したが、彼の守備力は、ラミネ・ヤマル相手に起用できるレベルではない。単純にそれだけだ。だから、彼はメンバーから外れた。
また稲村のプレシーズンのパフォーマンスを評価しつつ、次のように述べている。
「彼はコークやクイーンズ・パークとの対戦で本当に良いプレーをしていた。しかしそのレベルで我々は、ボールを80パーセント支配できる。守備ができる選手も必要だ。ローン移籍も視野に入れながら、数年かけて経験を積ませる」
23歳DFの成長を長い目で見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
