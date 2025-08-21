卓球のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）男子シングルスで、中国勢が2回戦までに出場6選手中5選手が敗退するという異常事態に陥っている。

20日に行われた男子シングルス2回戦で、世界ランキング19位の中国の陳垣宇（チェン・ユエンユー）が同16位の韓国のオ・ジュンソンに1-3で敗れた。また、同35位の温瑞博（ウェン・ルイボー）も同4位のカルデラノに1-3で敗戦した。

中国勢は1回戦で同26位の林高遠（リン・ガオユエン）と同9位の向鵬（シアン・ポン）が共に格下相手に敗れて早々に敗退。19日の2回戦では同5位の梁靖崑（リアン・ジンクン）が同103位のラッセンフォッセ（ベルギー）にストレートで敗れた。

中国で残っているのは同1位の林詩棟（リン・シードン）のみだ。中国メディアの騰訊網は「中国男子は全滅に接近！残りは林詩棟ただ一人」と報じた。

中国のネットユーザーからは「男子のレベルが全体的に下落している。コーチ陣の問題ではないのか」「技術と経験が不足している」「コーチがまるで有効な指導をできていない」「馬龍（マー・ロン）や張継科（ジャン・ジーカー）、樊振東（ファン・ジェンドン）がいた時代が懐かしい」といった声が上がった。

一方、18歳の若手・温の試合については「もう十分頑張った。カルデラノ相手に最後の2ゲームはデュースにまで持ち込んだ」「負けはしたけど久々に素晴らしい打ち合いを見た」など、ポジティブに評価するコメントも目立った。

また、「負けも経験。若手にもっとチャンスを与えてあげてほしい」との意見がある一方、「陳や向にはもうたくさんチャンスを与えているが、1回戦や2回戦で負けることがしょっちゅうある」との声や、「（ベテランの）林高遠をいつまで使い続けるのか。期待に応えたことがない」と厳しい声も。

このほか、「林詩棟は大変だな。私は、今大会の優勝は林詩棟かカルデラノか張本智和だと思ってる」とのコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）