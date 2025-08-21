お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。地元の長野県に家族で帰省したことを明かした。

藤森は「娘が産まれてはじめての帰省」と投稿。「実家が長野であると言う事のありがたさに1番気づけた夏。そして清武さん美代子さんも孫と妻に会えて嬉しそうで良かった」と父・清武さん、母・美代子さんが長女とふれあう様子を伝えた。

「プール2個も用意してくれてた！清武はプールで遊ぶ孫と息子のためにパラソルをやってくれていました。美代子は孫を抱いたら絶対に離さない。清武に孫が懐いてるマウントを取りまくり」と美代子さんが孫を抱く写真なども公開。

さらに「遠くまで来てくれた妻チャラに感謝 すっかり田舎を気に入ってくれて私たちだけ残ると言い出す始末。いつもありがとう」と妻への感謝をつづった。

藤森は昨年4月に一般女性と結婚したことを報告。11月には第1子となる女児が誕生したことを公表している。

この投稿にフォロワーからは「娘ちゃん美代子さんに似てる〜」「こんなにおばあちゃんにそっくりなことある！？」「幸せな写真」「最高の夏休みですね〜」「大きくなりましたねえ」「ベビチャラ可愛い」「素晴らしいご家族」「微笑ましい」などの声が寄せられている。