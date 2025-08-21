日産、“NISMO”の新モデル『エクストレイル NISMO』を発表 約541.64万円から
日産自動車は21日、同社公式のYouTubeチャンネルと公式サイト、“NISMO”の新モデルとして『エクストレイル NISMO』を発表した。
【写真多数】これはかっこいい！日産、“NISMO”の新モデル『エクストレイル NISMO』内外装全部見せ
「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセプトに開発された『エクストレイル NISMO』は、「より速く、気持ち良く、安心して走れる車」というNISMOロードカーの思想に基づき、レース技術のノウハウを活かした空力性能とデザイン性が両立したスタイリング、専用チューニングによる走行性能の高さを実現。
同車は、グランドツーリングSUVのコンセプトにあわせ、VCM（ビークルコントロールモジュール）を専用チューニング。電動車としてのレスポンス・力強さを重視したSPORTモードと、加速の伸びを重視したAUTOモードを備えることで日常のさまざまなシーンで“速さ・気持ち良さ”を感じられる仕様となっている。
同車は、9月24日の発売を予定。価格は、「NISMO e-4ORCE」が541万6400円、「NISMO advanced package e-4ORCE」が596万2000円となっている
また、同社は『エクストレイル』のマイナーチェンジも発表。上質さを感じる内外装デザインへ変更するとともに、日産として国内初となるGoogle搭載の最新NissanConnectインフォテインメントシステムや、より安心安全な運転を支援する最新のカメラ技術を搭載し、商品力の向上を図った。また、エクストレイルのDNAでもある「タフギア」感を強めた新グレード「ROCK CREEK」を新たに設定したことも発表した。
■『エクストレイル NISMO』メーカー希望小売価格
NISMO e-4ORCE：541万6400円
NISMO advanced package e-4ORCE：596万2000円
■『エクストレイル』メーカー希望小売価格
S（2WD）：384万3400円
X（2WD）：404万9100円
G（2WD）：464万6400円
S e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／2列シート）：403万8100円
X e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／2列シート）：434万9400円
G e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／2列シート）：494万6700円
X e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／3列シート）：447万9200円
ROCK CREEK e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／2列シート）：475万6400円
ROCK CREEK e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／3列シート）：488万6200円
■『エクストレイル』AUTECHモデルメーカー希望小売価格
AUTECH e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／2列シート）：514万1400円
AUTECH Advanced Package e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／2列シート）：565万9500円
AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／2列シート）：590万1500円
AUTECH e-4ORCE（4WD(e-4ORCE)／3列シート）：527万1200円
AUTECH Advanced Package（2WD）：535万9200円
■「エクストレイル」専用「SOTOASOBIパッケージ」メーカー希望小売価格
T33型 エクストレイル用：24万1425円
T33型 エクストレイル用（ROCK CREEK用）：23万2155円
T32型 エクストレイル用：24万2997円
