奥野壮＆豊田裕大W主演「コスメティック・プレイラバー」続編決定 2人が接近する場面写真公開
【モデルプレス＝2025/08/21】俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」の製作が決定。2人が接近する場面写真も公開された。
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名溺愛BL漫画、楢島さちの「コスメティック・プレイラバー」。奥野＆豊田の最旬ブレイクスターW主演で実写ドラマ化すると、日本のみならずアジア各国で大きな話題を呼んだ。FODの2024年「BL」カテゴリで年間ランキング1位を獲得し、奥野はモデルプレスの「国民的推しランキング2024年夏ネクストブレイク俳優」第1位、豊田は同じくモデルプレスの「2025年ヒット予測俳優部門」第8位を獲得し、まさにドラマの人気ぶりを証明する形に。
そして、放送から1年を過ぎ、遂に続編である「コスメティック・プレイラバー Season2」の製作が決定。2026年1月にフジテレビで放送・FODで独占先行配信予定であることが発表された。超真面目でピュアな先輩美容部員で、前作ではロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗（まみやなつめ）を演じるのは奥野。2018年に「仮面ライダージオウ」で最後の平成ライダーに大抜擢され、「下剋上球児」（TBS日曜劇場）、「ビリオン×スクール」（フジテレビ）、「すぱいす。」（BS-TBS）などに出演。どんな役にも染まる多彩な演技力で今後ますます目が離せない。また、生意気でクールな後輩美容部員だが、棗と出会ったことで仕事と誠実に向き合うようになり、愛する棗へまっすぐな想いをぶつける“スパダリ”の佐橋斗真（さはしとうま）を演じるのは豊田。MEN’S NON-NOの専属モデルとして2025年7月号で初単独表紙を飾るといった活躍を見せる一方、「御上先生」（TBS日曜劇場）、「DOPE 麻薬取締部特捜課」（TBS）、映画『火喰鳥を、喰う』（2025年10月公開予定）など話題作への出演が続く、いま最もアツい若手注目株の1人だ。
前作はドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれたが、Season2では棗と斗真それぞれが仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や、今後の人生について考えていく展開に。そして訪れる、まさかの遠距離恋愛の危機？2人の恋愛模様や仕事、そして家族の問題がどのように変化していくのか。さらに、シーズン2では新たなキャラクターたちも登場する。
本作の続編決定をうけて、同作のSNSでは奥野＆豊田よりファンに向けてメッセージ動画を公開。「『コスメティック・プレイラバー Season2』が製作決定しました〜！！」と奥野が発表すると、そこには豊田と一緒に満面の笑みで拍手をする2人の姿が。
喜び溢れる2人は続編の製作に携わるのが初めてとのことで、「応援してくださる皆さまがいてのことだと思うので、ありがとうございます！」と改めてファンへ感謝の言葉を伝える豊田。一方の奥野は「1を撮っている時は、2を作れるなんて思っていなかった。夢の話として“2をやりましょうね”と言ってたんですが、これが実現できて嬉しいです！」と感慨深い様子だ。そして、「『コスメティック・プレイラバー Season2』は今年の冬、放送・配信予定です。それまでもう少しお待ちください！」と豊田が放送・配信時期を明かすと、「お楽しみに〜」と手を振りながら「冬、冬」と2人で連呼している。（modelpress編集部）
◆原作：楢島さちコメント

素敵な役者さんとスタッフさん、応援してくださるファンの皆さまのお力のおかげで、私もいち視聴者として楽しませていただいたドラマを再び作っていただけることになりました。脚本が完成していくまでの過程に関わらせていただき、制作チームの皆さんの熱量をありがたく感じながら、次はどんな作品になるんだろうとドキドキわくわくする日々を過ごしています。きっと前回よりもさらにパワーアップした作品になるのではと感じています。ファンの皆さまと一緒に放送を楽しみに待ちたいと思います！
◆監督：進藤丈広コメント

再び奥野くん、豊田くんと熱い日々を過ごしています。前回の放送から続編を望む沢山のご意見をいただきましたが、僕自身も強く望んでいました。ファンの皆さまに、シーズン2製作決定を早く言いたくて仕方がなかったです！2人を囲む新たなキャラクターも登場し、毎日賑やかに撮影が進んでいます。パワーアップした"さはなつ"コンビをぜひお楽しみください！
◆監督・助監督：杉山嘉一コメント

ドラマ「コスメティック・プレイラバー」が皆さまの愛のおかげで帰ってきます。奥野壮くん＆豊田裕大くんを筆頭に前作メンバーはもちろん、新しい仲間などあらゆる事がパワーアップ。話数も増えて、前作は助監督だった杉山も、その溢れる愛ゆえか監督をさせていただけることに。もちろん助監督としては全話に携わっております。原作、そしてドラマを愛してくださる皆さまを抱き潰すべく、キャスト＆スタッフ、マジのガチの本気で萌えに燃えてます。棗と斗真の更なるイチャイチャをお楽しみください。
◆脚本：金杉弘子コメント

原作の楢島さち先生、演者の皆さまはじめ、この作品に関わってくださった非常に多くの皆さまのお力で、この度「コスメティック・プレイラバー Season2」を迎えることができました。そして何よりこの作品を愛してくださった皆さまに本当に感謝申し上げます。心と心の結びつきを超えた間宮と佐橋の新たなステージの先には一体どんな世界が待っているのか？間宮と佐橋はきっと皆さんの身近にいます。彼らの導き出した答え、そしてさらに続く2人の未来を皆さんと一緒に紡いで行けたら幸いです。
◆原作：楢島さちコメント
素敵な役者さんとスタッフさん、応援してくださるファンの皆さまのお力のおかげで、私もいち視聴者として楽しませていただいたドラマを再び作っていただけることになりました。脚本が完成していくまでの過程に関わらせていただき、制作チームの皆さんの熱量をありがたく感じながら、次はどんな作品になるんだろうとドキドキわくわくする日々を過ごしています。きっと前回よりもさらにパワーアップした作品になるのではと感じています。ファンの皆さまと一緒に放送を楽しみに待ちたいと思います！
◆監督：進藤丈広コメント
再び奥野くん、豊田くんと熱い日々を過ごしています。前回の放送から続編を望む沢山のご意見をいただきましたが、僕自身も強く望んでいました。ファンの皆さまに、シーズン2製作決定を早く言いたくて仕方がなかったです！2人を囲む新たなキャラクターも登場し、毎日賑やかに撮影が進んでいます。パワーアップした“さはなつ”コンビをぜひお楽しみください！
◆監督・助監督：杉山嘉一コメント
ドラマ「コスメティック・プレイラバー」が皆さまの愛のおかげで帰ってきます。奥野壮くん＆豊田裕大くんを筆頭に前作メンバーはもちろん、新しい仲間などあらゆる事がパワーアップ。話数も増えて、前作は助監督だった杉山も、その溢れる愛ゆえか監督をさせていただけることに。もちろん助監督としては全話に携わっております。原作、そしてドラマを愛してくださる皆さまを抱き潰すべく、キャスト＆スタッフ、マジのガチの本気で萌えに燃えてます。棗と斗真の更なるイチャイチャをお楽しみください。
◆脚本：金杉弘子コメント
原作の楢島さち先生、演者の皆さまはじめ、この作品に関わってくださった非常に多くの皆さまのお力で、この度「コスメティック・プレイラバー Season2」を迎えることができました。そして何よりこの作品を愛してくださった皆さまに本当に感謝申し上げます。心と心の結びつきを超えた間宮と佐橋の新たなステージの先には一体どんな世界が待っているのか？間宮と佐橋はきっと皆さんの身近にいます。彼らの導き出した答え、そしてさらに続く2人の未来を皆さんと一緒に紡いで行けたら幸いです。
