佐藤栞里「BAILA」表紙で輝くスマイル披露 モデル・俳優・MC…活躍の場広げる“今”に迫る
【モデルプレス＝2025/08/21】モデルでタレントの佐藤栞里が、8月28日発売の「BAILA」10月号通常版表紙に登場。活躍の幅を広げる佐藤の“今”に迫る。
【写真】佐藤栞里との親戚関係が発覚した芸人
「BAILA」モデルの佐藤が、秋を感じさせながらも涼やかなシャツコーデでカバーに登場。誰をも笑顔にできそうな、輝くスマイルで新しい季節の始まる“ワクワク感”を表現した。
同号では、今季No.1注目カラーの「ブラウン」の特集にも登場。ハンサムなブラウン、スポーティなブラウンなど、着こなしと共に多彩に変わる佐藤の表情にも注目。同誌のモデルとしての活躍はもちろん、俳優として、MCとして、さらに活躍の場を広げる佐藤の「今」とは。
なお、今号の特別版表紙にはHey! Say! JUMPの伊野尾慧と知念侑李が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐藤栞里との親戚関係が発覚した芸人
◆佐藤栞里「BAILA」表紙で輝くスマイル披露
「BAILA」モデルの佐藤が、秋を感じさせながらも涼やかなシャツコーデでカバーに登場。誰をも笑顔にできそうな、輝くスマイルで新しい季節の始まる“ワクワク感”を表現した。
◆特別版表紙はHey! Say! JUMP伊野尾慧＆知念侑李
なお、今号の特別版表紙にはHey! Say! JUMPの伊野尾慧と知念侑李が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】