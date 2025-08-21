佐藤栞里（C）「BAILA」2025年10月号通常版／集英社 撮影／生田昌士

【モデルプレス＝2025/08/21】モデルでタレントの佐藤栞里が、8月28日発売の「BAILA」10月号通常版表紙に登場。活躍の幅を広げる佐藤の“今”に迫る。

◆佐藤栞里「BAILA」表紙で輝くスマイル披露


「BAILA」モデルの佐藤が、秋を感じさせながらも涼やかなシャツコーデでカバーに登場。誰をも笑顔にできそうな、輝くスマイルで新しい季節の始まる“ワクワク感”を表現した。

同号では、今季No.1注目カラーの「ブラウン」の特集にも登場。ハンサムなブラウン、スポーティなブラウンなど、着こなしと共に多彩に変わる佐藤の表情にも注目。同誌のモデルとしての活躍はもちろん、俳優として、MCとして、さらに活躍の場を広げる佐藤の「今」とは。

◆特別版表紙はHey! Say! JUMP伊野尾慧＆知念侑李


なお、今号の特別版表紙にはHey! Say! JUMPの伊野尾慧と知念侑李が登場する。（modelpress編集部）

