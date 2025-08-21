10時の日経平均は239円安の4万2649円、ＳＢＧが67.87円押し下げ 10時の日経平均は239円安の4万2649円、ＳＢＧが67.87円押し下げ

21日10時現在の日経平均株価は前日比239.23円（-0.56％）安の4万2649.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は449、値下がりは1085、変わらずは83と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は67.87円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が40.01円、ファストリ <9983>が36.47円、第一三共 <4568>が26.24円、中外薬 <4519>が10.84円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を126.96円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が6.42円、フジクラ <5803>が3.38円、キヤノン <7751>が2.73円、三井金 <5706>が2.45円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、パルプ・紙、化学と続く。値下がり上位には医薬品、建設、輸送用機器が並んでいる。



※10時0分12秒時点



株探ニュース

