ついに真価を発揮し始めたAI最強銘柄＜今中能夫の米国株ハイテク・ウォーズ＞
◆カネ余りでマグニフィセント・セブンに資金が集中
米国主要企業の2025年4-6月期決算が出そろった。この１カ月の流れを総括すると、コアCPI（食品、エネルギーを除く米消費者物価指数）やPPI（生産者物価指数）などの指標面からも、懸念されたインフレはそれほど進行しておらず、FRB（米連邦準備制度理事会）による９月利下げ開始が確実視されるなど、マーケットにとっては良好な状態が続いている。S＆P500種指数やナスダック総合指数が過去最高値を更新し、SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）も高値更新に迫るなど、米国株市場の株高は続いている。
今後の米国経済、特にインフレに関する不確実性は収まっていない。しかし、米国の投資マネーは潤沢だ。いま、今年の前半には下火になっていたAI（人工知能）関連企業に対する再評価の流れが起きているが、これも"カネ余り"の投資マネーが、「目先、異常なし」ということで引き続き、ハイテク超大型株に資金を集中させているからだろう。
マグニフィセント・セブンの中では、上場来高値を更新し続けるエヌビディア 、マイクロソフト 、メタ・プラットフォームズ の3社に加え、PER（株価収益率）20倍水準と割安感のあるアルファベット やAI関連の過剰投資の不安が少ないアップル も足もとで株価を切り上げている。アマゾン・ドット・コム は保守的なガイダンスが嫌気され、決算発表後の株価が急落したが、やはりすぐに切り返している。EV（電気自動車）の販売鈍化が伝えられるテスラ だけが唯一の例外だ。
いずれにしても多くの投資家たちは、ビッグテックを中心に、周辺分野にも物色対象を拡大していくという、従来通りのAI相場に沿った投資行動を続けている。だが、今回の一連の決算と、その後の株式市場の反応を見て気付いた点がひとつある。これまでの流れでは、ビッグテックに続く物色対象になっていたはずのセールスフォース やサービスナウ といった、AIを組み込んだ業務別アプリケーションソフトをカスタマイズして企業向けにサービスを展開している企業の株価が下落しているのだ。
なぜ、こうした現象が起こるのか。その解を探ると、明らかにひとつの企業の存在が浮かび上がる。年初来、株価が2倍以上に上昇し、熾烈な生成AI開発競争を繰り広げるビッグテック各社以上に、株式市場での評価を高めているパランティア・テクノロジーズ だ。今回はビッグテックから視線を外し、同社を含めて中長期的に投資妙味を感じる企業を厳選して紹介したい。
◆NATO、米宇宙軍……大型軍事契約が続くパランティア
まずパランティアの25年4-6月期の決算を見ていきたい。売上高は前年同期比48％増の10億300万ドル、営業利益は同156％増の2億6900万ドル、最終利益も同144％増の3億2600万ドルと市場予想を上回る好決算となった。特に営業利益率が前年度の15％台から一気に26％台に跳ね上がっていることが市場に好感された。
同社はこのコラムでも度々取り上げてきたが、AIによるビッグデータ分析を応用した軍事用意思決定支援システムの開発によって、業績を急拡大させている。筆者が知る限り、上場している軍事用AIの専門企業としては世界で唯一の存在だ。米政府が現在の主要顧客で、米軍の戦闘用意思決定システムに同社のシステムが採用されている。米陸軍のいくつかの方面軍や一部の旅団、さらに合衆国宇宙軍からも受注が入っているという。同軍は、有名なNASA（米航空宇宙局）とは関係がなく、宇宙空間の軍事利用を進める中国やロシアに対抗して2019年に設立された新しい軍事組織だ。軍事衛星による監視活動などを行っていて、今後も活動規模が拡大することが見込まれている。