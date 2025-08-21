ベルメゾンから、好評につき4年目となる『トムとジェリー』の大人気おせちが登場！

大好評の「チーズディップ」が再登場するほか、オリジナルデザインの小皿もついた「おせち・二段重『トムとジェリー』が発売されます☆

ベルメゾン「おせち・二段重『トムとジェリー』」2026

価格︓21,900円(税込) ※ 別途クール⼿数料300円(税込)が発生します

※9月30⽇(火)までの期間限定で、5％割引が適用されます

予約受付開始日：2025年8月25⽇（月）正午

賞味期限︓冷凍で2026年1月31⽇

重箱サイズ︓約15×15×10(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍ケーキ1個、小皿2枚、祝い箸5膳、あいさつ状1枚

特定原材料︓卵・乳成分・小⻨・えび・かに

販売店舗：ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

※2025年8月25⽇（月）正午よりURLの閲覧が可能になります

※予約販売開始時間が遅れる可能性があります

1940年にウィリアム・ハンナ氏とジョセフ・バーベラ氏の2人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている『トムとジェリー』

ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズです。

そんな『トムとジェリー』の仲間が大集合した、ポップなデザインの「おせち・二段重『トムとジェリー』」がベルメゾンから登場。

4年目となる2026年は、主役の「トム」と

「ジェリー」に加え、

食いしん坊ねずみ「タフィー」やあひるの「クアッカー」、美しい白い猫の「トゥードルス」などの人気キャラクターも登場するポップでかわいい重箱が使用されます。

お正月ならではの伝統食材とジェリーが大好きなチーズを使った食材を多く盛り込んだおせちを紹介していきます☆

「おせち・二段重『トムとジェリー』」一の重

「トム」のかわいらしい表情を表現したじょうよ饅頭や、『トムとジェリー』のポップな入れ物がキュートないくら醤油漬け＆いなか漬けなどバラエティに富んだ一の重。

「トム」「ジェリー」「タフィー」のお顔をあしらった三色団子や縁起の良い数の子、栗きんとんなどが詰め合わせてあります。

「おせち・二段重『トムとジェリー』」二の重

「ジェリー」の表情をかわいらしく表現したじょうよ饅頭などを盛り込んだ二の重。

「ジェリー」と「タフィー」のイラストがプリントされたチーズをのせたチーズ入り焼きかまも入っています。

さらに2024年に即⽇完売した『トムとジェリー』おせちに入っていたチーズディップが再登場☆

付属のオリジナルグッズ

付属のオリジナルグッズとして、にはなめらかな口溶けのチーズケーキや、

コック帽をかぶった「トム」「ジェリー」「タフィー」をプリントした花型の小皿2枚、

『トムとジェリー』の仲間たちを箸袋にプリントした祝い箸5膳も付属。

チーズケーキをカットして、小皿に乗せて味わうことができます。

チーズを食べる「ジェリー」の姿や、それを狙う「トム」の表情が目に浮かぶような、盛りだくさんのおせちセット。

「おせち・二段重『トムとジェリー』」2026は、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて2025年8月25⽇正午より予約受付開始です☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s25)

※積雪等天候の影響により、お届け⽇に配達できない場合があります

※沖縄全域、離島及び⼀部地域へは発送できません

※商品の特性により、⾊合い・具材の大きさ等が異なる場合があります

※おせちはお重に盛り付けた状態で発送されます

※⼀段ごとに冷蔵庫内(2〜5℃前後)で解凍しお召し上がりください。解凍までの目安は約12〜16時間

