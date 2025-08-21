“ワンツーコーデ”でもこなれる！【上下しまむら】で叶う♡「大人ジーンズコーデ」

忙しい朝、コーデ組みはワンツーでサクッと完成させたいところ。シンプルな組み合わせでもサマになるアイテムなら、【しまむら】が狙い目。今回は着回しやすいジーンズにフォーカスして、大人に似合うコーデをご紹介します。上下しまむらで揃うから、プチプラで賢くオシャレしたい人はぜひチェックしてみて！

さりげないデザイン性で魅せる大人カジュアルコーデ

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）、「デニムコクーンパンツ」\2,420（税込）

落ち着いたトーンでまとめたシンプルな大人カジュアルコーデ。トップスは両サイドと袖がドット柄生地の切り替えデザインになっていて、コーデにさりげなく表情をプラスしてくれます。カジュアルすぎず、堅すぎない絶妙なデザインでオンオフ問わず活躍しそう。ジーンズは太ももまわりにゆとりがあるコクーンシルエットで、今っぽさとこなれ感たっぷりに仕上げてくれるはず。

淡色でまとめて清涼感を意識して

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）、「デニムイージーパンツ」\2,189（税込）

ホワイト × ライトブルーの色味が軽やかで、清涼感のあるコーデ。ジーンズはストンと落ちるシルエットで脚のラインを拾いにくく、自然な体型カバーが狙えます。トップスは身ごろのフロント部分がドット柄のシアー素材だから、コーデに季節感をプラスしながら、のっぺり見えの回避にも一役買ってくれそう。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

Writer：licca.M