豪華作家陣による4作品の情報を一挙に公開！comic HOWL

一迅社は、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」(クレイジー・ラクーン)を題材としたコミカライズ4作品をWEBマンガ誌「comic HOWL」他で連載することを8月20日(水)に発表しました。

 

■注目の連載作品！！

▼『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』

原作／赤坂アカ・Crazy Raccoon

ネーム構成／hiro者

漫画／あんどう

『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』

【あらすじ】

ゲームとCRに魅せられた少年がたどりついたのは、バトル・ロワイアルだった！？

超人気のプロゲーミングチーム Crazy Raccoonと、大人気作家陣でおくる、最高にイカレて、イカシたバトルが、今、始まる―――！

 

【掲載媒体】「comic HOWL」、「マガポケ」

【本連載開始時期】今冬連載開始

▼『かるび、もまれる。』

原案協力／赤見かるび・Crazy Raccoon

原作／赤坂アカ・しろまんた

漫画／しろまんた

『かるび、もまれる。』

【あらすじ】

＼労働って素晴らしい(?)／

同接数世界一になったこともある大・大・大人気VTuberと、超豪華作家陣でおくる、 高カロリーおもしろおしごとコミックのスタート！！！

【掲載媒体】「comic HOWL」「マガポケ」

【連載開始日】8月20日(水)〜

▼『Bounty Parade 〜CR Mond side:Another〜』

原案協力／Mondo・Crazy Raccoon

漫画／Cou

『Bounty Parade 〜CR Mond side:Another〜』

【あらすじ】

今をときめくプロゲーミングチームCrazy Raccoonの大人気ストリーマーMondoが贈る公式コミカライズ！！

近未来、惑星ラクーンを活動拠点とする凄腕バウンティハンター、Mondo。

宇宙船を失い、活動資金を失った彼は金となる仕事を求めて酒場「Yggdrasill」に足を運ぶ────。

精妙巧緻な画面を紡ぎ出す漫画家・イラストレーター Couが手掛ける、バウンティハンターMondoとクルーたちが巻き起こす、規格外なスペース狂騒曲！！

【掲載媒体】「comic HOWL」

【本連載開始時期】今冬連載開始

▼『Barありさかへようこそ！』

原案協力／ありさか・Crazy Raccoon

漫画／足立いまる

『Barありさかへようこそ！』

【あらすじ】

Crazy Raccoonの超人気ストリーマーありさかプレゼンツ、初の公式コミカライズ！！

『Bar ありさか』…そこは疲れた社会人の心を潤す隠れ家的バー。

紳士なバーテンダー・ありさかが、こだわりのカクテルであなたを時に楽しく、時に優しく包み込みます。

『ひげを剃る。

そして女子高生を拾う。

』(KADOKAWA刊)の大人気作家、足立いまるが手掛けるユーモア溢れる『ありさか』の新たな一面に釘付け必至のちょっぴり大人なBarコメディ！！

 

【掲載媒体】「comic HOWL」

【本連載開始時期】今秋連載開始

 

