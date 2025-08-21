豪華作家陣による4作品の情報を一挙に公開！comic HOWL
一迅社は、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」(クレイジー・ラクーン)を題材としたコミカライズ4作品をWEBマンガ誌「comic HOWL」他で連載することを8月20日(水)に発表しました。
comic HOWL
一迅社は、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」(クレイジー・ラクーン)を題材としたコミカライズ4作品をWEBマンガ誌「comic HOWL」他で連載することを8月20日(水)に発表。
■注目の連載作品！！
▼『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』
原作／赤坂アカ・Crazy Raccoon
ネーム構成／hiro者
漫画／あんどう
『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』
【あらすじ】
ゲームとCRに魅せられた少年がたどりついたのは、バトル・ロワイアルだった！？
超人気のプロゲーミングチーム Crazy Raccoonと、大人気作家陣でおくる、最高にイカレて、イカシたバトルが、今、始まる―――！
【掲載媒体】「comic HOWL」、「マガポケ」
【本連載開始時期】今冬連載開始
▼『かるび、もまれる。』
原案協力／赤見かるび・Crazy Raccoon
原作／赤坂アカ・しろまんた
漫画／しろまんた
『かるび、もまれる。』
【あらすじ】
＼労働って素晴らしい(?)／
同接数世界一になったこともある大・大・大人気VTuberと、超豪華作家陣でおくる、 高カロリーおもしろおしごとコミックのスタート！！！
【掲載媒体】「comic HOWL」「マガポケ」
【連載開始日】8月20日(水)〜
▼『Bounty Parade 〜CR Mond side:Another〜』
原案協力／Mondo・Crazy Raccoon
漫画／Cou
『Bounty Parade 〜CR Mond side:Another〜』
【あらすじ】
今をときめくプロゲーミングチームCrazy Raccoonの大人気ストリーマーMondoが贈る公式コミカライズ！！
近未来、惑星ラクーンを活動拠点とする凄腕バウンティハンター、Mondo。
宇宙船を失い、活動資金を失った彼は金となる仕事を求めて酒場「Yggdrasill」に足を運ぶ────。
精妙巧緻な画面を紡ぎ出す漫画家・イラストレーター Couが手掛ける、バウンティハンターMondoとクルーたちが巻き起こす、規格外なスペース狂騒曲！！
【掲載媒体】「comic HOWL」
【本連載開始時期】今冬連載開始
▼『Barありさかへようこそ！』
原案協力／ありさか・Crazy Raccoon
漫画／足立いまる
『Barありさかへようこそ！』
【あらすじ】
Crazy Raccoonの超人気ストリーマーありさかプレゼンツ、初の公式コミカライズ！！
『Bar ありさか』…そこは疲れた社会人の心を潤す隠れ家的バー。
紳士なバーテンダー・ありさかが、こだわりのカクテルであなたを時に楽しく、時に優しく包み込みます。
『ひげを剃る。
そして女子高生を拾う。
』(KADOKAWA刊)の大人気作家、足立いまるが手掛けるユーモア溢れる『ありさか』の新たな一面に釘付け必至のちょっぴり大人なBarコメディ！！
【掲載媒体】「comic HOWL」
【本連載開始時期】今秋連載開始
(C)CRAZY RACCOON
(C)赤坂アカ・hiro者・あんどう/一迅社 2025
(C)CRAZY RACCOON
(C)しろまんた・赤坂アカ/一迅社 2025
(C)CRAZY RACCOON
(C)Cou/一迅社 2025
(C)CRAZY RACCOON
(C)足立いまる/一迅社 2025
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 豪華作家陣による4作品の情報を一挙に公開！comic HOWL appeared first on Dtimes.