寝たふりをしながらサラダを狙う猫の姿がInstagramアカウント『char.hogo』に投稿されました。バレないように必死に頑張るその愛らしい様子は、83万回以上再生され、「可愛すぎる」「寝たふりが上手すぎる」といった声が寄せられています。

【動画：寝たふりをしながらサラダを狙う猫…】

寝たふりをしながらサラダにロックオン

保護猫の「しゃしゃ」ちゃんは、食欲旺盛な男の子。この日、しゃしゃちゃんが狙っていたのは、飼い主さんが食べようとしていた野菜サラダです。その少し変わった狙い方が、話題を集めています。

なんと、しゃしゃちゃんはサラダの近くで寝たふりをして、飼い主さんの隙をうかがおうとしていたのです。その演技力はなかなかのものでした。

しゃしゃちゃんは、眠たそうに目を細めながらうとうと…。そして、こくりと首を落とした瞬間に、サラダへと口を伸ばそうとしました。ところが、もう少しのところで飼い主さんに気付かれ、首根っこを掴まれてしまいます。

見つかってしまったしゃしゃちゃんは、まるで「バレてしまったか…」と言いたげな、なんとも渋い表情を浮かべていたのでした。

カレーも狙います

ほかの投稿では、しゃしゃちゃんがカレーを狙う姿も紹介されています。

この日も、しゃしゃちゃんは食卓のカレーのそばで寝たふりをしていました。そして、飼い主さんの一瞬の隙をついて、カレーに向かって猫パンチを繰り出します。

しかし、その瞬間を目撃した飼い主さんが、慌ててしゃしゃちゃんの首根っこを掴んで阻止。カレーが付いた前足は、すぐにティッシュで拭かれました。

それでもしゃしゃちゃんは、またもや「バレてしまったか…」と言いたげな、なんとも渋い表情を見せていたのでした。

煮っころがしも食べたい

さらに、ほかの投稿では、しゃしゃちゃんが煮っころがしを狙う様子も紹介されています。

この日も、煮っころがしのそばでうとうとと寝たふりをするしゃしゃちゃん。どうやら、食べ物を狙うときのパターンは「寝たふり作戦」のようです。

しかし今回も、あと一歩というところで飼い主さんに見つかり、あえなく阻止されてしまいました。

冒頭の、しゃしゃちゃんがサラダを狙う投稿には、「寝てるはずなのに狙ってる笑」「確信ニャンですね」「絶対無理なのに諦めきれないのね」などのコメントが寄せられ、しゃしゃちゃんの作戦に思わず笑顔になる方が続出しています。

