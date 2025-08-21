Ý¯°ææÆ¡ÖÈá´ê¤Ç¤¹¡ª¡×Ï¢ºÜ¡Ø¥±¥ó¥Á¥¯¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡£¡Ù½ñÀÒ²½¡¡15Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¡ØCasa BRUTUS¡Ê¥«¡¼¥µ ¥Ö¥ë¡¼¥¿¥¹¡Ë¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ç¡¢2011Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Ï¢ºÜ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î¥±¥ó¥Á¥¯¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡£¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡Ù¤¬¡¢10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡ÙÉ½»æ¸«ËÜ
¡¡Ý¯°æ¤¬Æ±»ï¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯9·î¹æ¡£¡Ö·úÃÛ¡õ¥¢¡¼¥È¤ÎÀ»ÃÏ¡ØÄ¾Åç¡Ù¤Ø¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢·úÃÛ²È¡¦°ÂÆ£ÃéÍº¤¬Àß·×¤·¤¿Èþ½Ñ´Û¤Ê¤ÉÀ¥¸ÍÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ11Ç¯3·î¹æ¤è¤ê¡ØÝ¯°ææÆ¤Î¥±¥ó¥Á¥¯¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡£¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯Ï¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ý¯°æ¤¬Ë¬¤ì¤¿·úÃÛ¤Ï150¥ö½ê°Ê¾å¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÆ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ËÅìËÍº¡¢¿ùËÜÇî»Ê¡¢·¨¸¦¸ã¡¢Æ£¿¹¾È¿®¡¢SANAA¡¢ºäÌÐ¡¢Æ£ËÜÁÔ²ð¡¢ÀÐ¾å½ãÌé¡¢ÅÄº¬¹ä¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úÃÛ²È¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·úÃÛ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡15Ç¯¤ËµÚ¤ÖÏ¢ºÜ¤Î½ñÀÒ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸½Âå·úÃÛ¤òË¬¤ì¤¿²ó¤ò·úÃÛ²È¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡Ù¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¡£
¢£Ý¯°ææÆ
¡ØCasa BRUTUS¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Þ¤º¤ÏÈá´ê¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡Ö¥±¥ó¥Á¥¯¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÍ¤Ï·úÃÛ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢·úÃÛ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ä¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ·úÃÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë·úÃÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ïÌÌ°Ê¾å¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
