Hey! Say! JUMP伊野尾慧＆知念侑李、季節先取りの色違いコーデ披露 『BAILA』特別版表紙に登場
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と知念侑李が、28日発売のファッション誌『BAILA（バイラ）』（集英社）2025年10月号の特別版の表紙＆特集に登場する。
【写真】通常版表紙は佐藤栞里
伊野尾と知念が、季節を先取りした色違いコーデで、大人の可愛さと仲の良さがあふれるカバーに登場。特集では「いのちね」ペアのおうち時間に密着し、過去の旅の思い出や未来への展望を語るインタビューも掲載。ラフなオフコーデからお出かけ仕様のリンクコーデまで、距離感の近い2ショットが多数収められている。
また、通常版の表紙にはモデルでタレントの佐藤栞里が登場。秋らしさを漂わせるシャツコーデと輝く笑顔で、新しい季節の始まりを表現している。誌面では今季注目の「ブラウン」をテーマに、ハンサム、スポーティなど多彩な着こなしを披露。モデル業だけでなく俳優やMCとして活動の幅を広げる佐藤の“今”を切り取った内容となっている。
10月号ではそのほか、ファッション大特集「靴とバッグ欲しいもの大会議」、美容特集「大人の秋の多幸感メイク」など、働く30代女性の「今欲しいもの」を幅広く紹介する。
