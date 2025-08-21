奥野壮＆豊田裕大『コスメティック・プレイラバー』シーズン2放送決定「応援してくださる皆さまがいてのこと」
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務め、2024年8月に放送されたフジテレビ系『コスメティック・プレイラバー』の続編『コスメティック・プレイラバー Season2』が2026年1月期に同局で放送・FODで独占先行配信されることが21日、発表された。W主演キャストが続投し、その後を描く。
【場面写真】キス寸前！奥野壮とおでこを合わせる豊田裕大
同シリーズは、累計150万部を突破した楢島さち氏の同名漫画が原作。前作では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。
超真面目でピュアな先輩美容部員で、前作ではロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗（まみや・なつめ）を演じる奥野は、2018年に『仮面ライダージオウ』で最後の平成ライダーに大抜てきされ、『下剋上球児』（TBS日曜劇場）、『ビリオン×スクール』（フジテレビ）、『すぱいす。』（BS-TBS）などに出演。どんな役にも染まる多彩な演技力を見せる。
また、生意気でクールな後輩美容部員だが、棗と出会ったことで仕事と誠実に向き合うようになり、愛する棗へまっすぐな想いをぶつける“スパダリ”の佐橋斗真（さはし・とうま）を演じる豊田は、『MEN’S NON-NO』の専属モデルとして2025年7月号で初単独表紙を飾るといった活躍を見せる一方、『御上先生』（TBS日曜劇場）、『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS）、映画『火喰鳥を、喰う』（10月公開予定）など話題作への出演が続いている。
Season2では、棗と斗真それぞれが仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や、今後の人生について考えていく展開に。そして、遠距離恋愛の危機が訪れる。2人の恋愛模様や仕事、家族の問題がどのように変化していくのか。さらに、新たなキャラクターたちも登場する。
奥野と豊田からのコメント動画も公式SNSで公開された。「『コスメティック・プレイラバー Season2』が製作決定しました〜!!」と奥野が発表すると、豊田と一緒に満面の笑みで拍手をする2人の姿が。喜びあふれる2人は続編の製作に携わるのが初めてとのこと。豊田は「応援してくださる皆さまがいてのことだと思うので、ありがとうございます！」と改めて感謝の言葉を伝えた。一方、奥野は「1を撮っている時は、2を作れるなんて思っていなかった。夢の話として『2をやりましょうね』と言ってたんですが、これが実現できてうれしいです！」と感慨深げに語った。
そして、「『コスメティック・プレイラバー Season2』は今年の冬、放送・配信予定です。それまでもう少しお待ちください！」と豊田が放送・配信時期を明かすと、「お楽しみに〜」と手を振りながら「冬、冬」と連呼する超絶キュートな様子を見せた。
【コメント全文】
■楢島さち氏（原作）
素敵な役者さんとスタッフさん、応援してくださるファンの皆さまのお力のおかげで、私もいち視聴者として楽しませていただいたドラマを再び作っていただけることになりました。脚本が完成していくまでの過程に関わらせていただき、制作チームの皆さんの熱量をありがたく感じながら、次はどんな作品になるんだろうとドキドキわくわくする日々を過ごしています。きっと前回よりもさらにパワーアップした作品になるのではと感じています。ファンの皆さまと一緒に放送を楽しみに待ちたいと思います！
■進藤丈広氏（監督）
再び奥野くん、豊田くんと熱い日々を過ごしています。前回の放送から続編を望むたくさんのご意見をいただきましたが、僕自身も強く望んでいました。ファンの皆さまに、シーズン2製作決定を早く言いたくて仕方がなかったです！2人を囲む新たなキャラクターも登場し、毎日にぎやかに撮影が進んでいます。パワーアップした“さはなつ”コンビをぜひお楽しみください！
■杉山嘉一氏（監督・助監督）
ドラマ『コスメティック・プレイラバー』が皆さまの愛のおかげで帰ってきます。奥野壮くん＆豊田裕大くんを筆頭に前作メンバーはもちろん、新しい仲間などあらゆることがパワーアップ。話数も増えて、前作は助監督だった杉山も、そのあふれる愛ゆえか監督をさせていただけることに。もちろん助監督としては全話に携わっております。原作、そしてドラマを愛してくださる皆さまを抱き潰すべく、キャスト＆スタッフ、マジのガチの本気で萌えに燃えてます。棗と斗真のさらなるイチャイチャをお楽しみください。
■金杉弘子氏（脚本）
原作の楢島さち先生、演者の皆さまはじめ、この作品に関わってくださった非常に多くの皆さまのお力で、この度『コスメティック・プレイラバー Season2』を迎えることができました。そして何よりこの作品を愛してくださった皆さまに本当に感謝申し上げます。心と心の結びつきを超えた間宮と佐橋の新たなステージの先には一体どんな世界が待っているのか。間宮と佐橋はきっと皆さんの身近にいます。彼らの導き出した答え、そしてさらに続く2人の未来を皆さんと一緒に紡いで行けたら幸いです。
