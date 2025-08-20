とちぎテレビ

バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは、２０日から、外国籍選手や全てのチームスタッフが合流し、チーム全体での練習を始動させました。

宇都宮市の清原体育館メインアリーナで行われたチーム練習には、ジーコ・コロネルヘッドコーチをはじめ、田臥勇太選手や、比江島慎選手、それにＤ.Ｊ.ニュービル選手といった外国籍の選手、合わせて１３人の選手が参加しました。

選手らはウォーミングアップを行い、久しぶりの全体練習を開始しました。

その後、声を掛け合いながらパスを回してシュートを打つなど、リラックスした様子で練習を行っていました。

チームはシーズン開幕前の９月１９日に、シンガポールで行われる、クラブ世界一を決める国際大会に出場します。

大会終了後の１０月３日には、レギュラーシーズンの開幕戦を迎え、アルバルク東京と対戦。ホーム開幕戦は１０月１１日で、島根スサノオマジックを迎え撃ちます。

一方、１０月８日からは、レギュラーシーズンと並行して、東アジア最強のクラブを決定する「東アジアスーパーリーグ」にも出場します。

レギュラーシーズン初の２連覇と合わせて、クラブ世界一とアジアチャンピオンも目指す新たなシーズンに注目です。