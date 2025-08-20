ＡＲ、いわゆる現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術を使ったゲームの体験会が、２０日、益子町で開かれました。

子どもたちが熱中しているのは「ホロブレイク」という、ＡＲ、いわゆる拡張現実の技術を使ったシューティングゲームです。

この体験会は益子町がデジタル学習教育の一環として、町内の小学生から高校生を対象に行ったものです。

このゲームは、運動が苦手な児童や生徒でも、体を動かして汗をかくことができることから、近年、教育機関で体育の科目に導入されるなど注目を集めています。

プレイヤーが持つゲームガンには、スマートフォンが取り付けられ、画面を見ると現実世界の中に様々なＣＧの的が現れて、あたかも実在しているように見えます。

参加者たちは、ゲームガンを１人ずつ手にして、スマートフォンの画面に出てくる相手の的を撃ち抜きます。

また体験会では、コミュニケーション力も育んでもらおうと、グループで役割を決めて行うチーム戦も行われました。

参加者たちはコートの中を思う存分動き回り、相手チームの的を狙って、白熱した試合を繰り広げていました。