◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は、初球を捉えて一塁線を破る二塁打を放って５試合連続安打となった。

この日は、投手のみの出場を含めるとメジャー通算１０００試合目の出場という節目の一戦。ロッキーズの先発はタナー・ゴードン投手（２７）で初対戦だった。

敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。大谷も前日の４４号で今季５戦３発。この日の試合前にはシュワバー（フィリーズ）が４５号を放ってリーグ単独トップに浮上したため２戦連発で再びトップに並ぶことも期待される。

前日に行われた同カード４連戦の２戦目では、３点リードの２回２死で迎えた２打席目に、右中間へ、６戦ぶりのアーチでリーグトップのシュワバーに並ぶ４４号ソロ。今季最も低弾道の一発となる打球角度１９度の超低空弾となった。前夜に悪夢のサヨナラ負けを喫したチームを１８安打１１得点の圧勝に導いた。

この日は、節目のメジャー通算１０００試合目の出場。投手としては今季最長の５イニングに登板する見込みとなっており、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶり＆ドジャース移籍後初となる白星が期待される。あす２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦は休養のためスタメンを外れることが濃厚となっている。