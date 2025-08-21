ピザハットの唯一無二の話題作 「飲めるピザ」2週間限定で復活
ピザチェーン「ピザハット」は、20日からおよそ2週間限定で、かつて話題を呼んだ伝説の「飲めるピザ」を復刻発売を開始した。
【画像】「これたまらん‼」チーズの海に溺れる「飲めるピザ」
今回の復刻は、20日午後8時40分から放送のTV番組 テレビ東京系列『出川サンド伊達のやんちゃごはん すばらしきバカ舌貴族の晩餐会』でピザハットの「飲めるピザ」が紹介されることを記念して実現。番組では出川哲朗、伊達みきお、藤あや子、那須雄登（ACEes）が、この話題のピザを実際に試食し、その開発秘話も明かされた。
「飲めるピザ」は、濃厚なチーズをふんだんに使い、まるで飲み物のようにスルッと食べられる新感覚のピザ。過去に販売された際には「ピザなのに飲めるの!?」とSNSで話題を呼び、瞬く間に“伝説のピザ”として記憶に残った。
今回の復刻では「特製ミートソース」をはじめ、「あふれるチーズとオマールソース」「なめらかチーズとプルコギ」という3種類を展開し、1人でも楽しめる「MY BOX」シリーズも用意された。
復刻販売される【飲めるピザ】特製ミートソース（Mサイズ）は、お持ち帰り1980円、配達2830円（税込）。ミミまでチーズがかかった特製ハンドトス生地を使用し、2枚目半額セットにも対応する。販売期間は8月20日から9月7日までのおよそ2週間で、全国の店舗（一部を除く）にて数量限定で取り扱う。
さらに、MY BOX版として「特製ミートソース」「あふれるチーズとオマールソース」「なめらかチーズとプルコギ」を展開。価格は持ち帰り1180円、配達1400円（税込）で、サイドメニュー付きとなる。こちらも同期間限定での販売。
