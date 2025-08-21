26歳差の年の差婚が話題になった、4児の母でモデルの菊池瑠々(30)が8月19日、Instagramを更新。次女が誕生日を迎えたことを明かし、家族ショットを披露した。

【映像】家族旅行での水着姿＆26歳差夫との2ショット

2015年、20歳の時に46歳のIT企業社長と結婚した菊池。9歳、7歳、5歳、2歳と、4人の子どもの育児に奮闘している。

これまでSNSで家族との日常について発信していて、8月6日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、家族旅行で河口湖を訪れたことを報告。美ボディーあらわな黒のビキニ姿をアップすると、「やばい美しさ」「スタイル抜群」などと話題になった。

次女の7歳の誕生日を報告

8月19日の更新では、次女のリマちゃんが7歳の誕生日を迎えたことを明かし、家族ショットを披露している。「リマは本当に心優しくて常に周りを見て、優しく寄り添ってくれる。家族の中の1番の癒やしキャラ。お勉強は苦手なんだけど、お絵描きの才能がすごくて何かできないかなと旦那といつも話してる！！きっと将来個性的な才能で輝きそう！！楽しみだなー！」とつづっている。

この投稿に「ますますステキなお姉さんですね」「リマちゃんにとってステキな1年でありますように！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）