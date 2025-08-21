２０日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では女子中高生の人気芸人ランキングを放送。衝撃の結果が明らかになり、陣内智則が打ちひしがれた。

この日は「女子中高生の人気芸人ランキング、時は令和七年さすがにＮＯＮ ＳＴＹＬＥはもうランク外説」を放送。１４年、１７年、１９年、２１年、２２年と過去５回大規模街頭調査を行いランクを発表しているが、ノンスタは全てベスト５入りという圧倒的な人気を誇っている。

プレゼンターの平成ノブシコブシ徳井健太は「信じられない結果。女子中高生、何回もグルグル回ってずっと居続けるなんて。同期がこんなにずっと人気あるわけない」と番組側の操作を疑い、「今回で最終回」とした。

このランキング、ノンスタの他、全てでトップテン入りしている芸人が他に２組。１組がダウンタウン、そしてもう１人が陣内だった。

果たして２５年の調査が発表され、注目のノンスタは驚きの５位となりスタジオも騒然。陣内は「正直、まだ？という感じ」と仰天。足かけ１１年、ずっと女子中高生に人気という稀有なコンビとなった。

４位にレインボーが入った時点で、陣内は浜田雅功に「我々は無理ですわ」と白旗。その言葉通り、番組で発表された１１〜２０位で衝撃事実が発覚。ついにダウンタウンが１３位となり、陣内はクロちゃんと同票で１８位。１票差の１７位はなんとヤジマリー。陣内は思わず「ヤジマリーに負けてんのかい」とツッコまずにはいられなかった。

ネットでも「ヤジマリーすごい」「ヤジマリーのランクインは意外」「ヤジマリーより下 陣内智則」「陣内さんヤジマリーに負けてるの面白すぎる」「ヤジマリーの人気すごいｗｗｗ」など話題に。

ヤジマリー自身もＸで「光栄エンターテイメンッ！！」と喜びの反応を示していた。