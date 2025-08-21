ロックバンド、tricot、ジェニーハイのボーカル中嶋イッキュウ（36）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。恐怖体験を語った。

この日のテーマは「猛暑に背筋が寒くなるちょっと怖い話で涼む夜」。中嶋は「お仕事で毎週大阪に行っていた時期があって」と振り返ると、「そこで泊まっているホテルが、カードキーをエレベーターにかざすと勝手に泊まるお部屋の階数（のボタンが）がポンッって（光る）」とエレベーターが自動的に宿泊階数に停止する仕組みだったという。

その日は19階の部屋に宿泊予定だったが、「13階に泊まって」となぜか泊まるはずのないフロアでいったん停止。「ボタンのところを見たら、『13階には止まりません』って書いてあって、ボタンつぶされてたんですよ」と語った。

続けて「ガーッと（扉が）空いたら真っ暗で。電気がチカチカしてて。ウエディングドレスとタキシード着た首のないマネキンが置いてあって」とゾッとしたが、「でも私、婚活中だったので、結婚近いかもと思って」と真剣な表情で語った。

ホラー話が一気に婚活話に転じ、MCの上田晋也は「よくそういう解釈したね！」と笑うと、さらに「それで結婚につながったとか実際あったりするの？」と質問。中嶋は「結婚できました！」と笑顔で報告していた。

中嶋はお笑いコンビ、そいつどいつの市川刺身と今年1月に結婚した。