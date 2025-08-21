「学生時代に野球をしていた」と聞いて驚いた芸能人ランキング！ 2位「小泉孝太郎」、では1位は？
普段のイメージとは違う学生時代の野球姿を知ると、そのギャップに驚く人も多いようです。スポーツに情熱を注いでいた姿が、応援したくなる人間味となって伝わってきます。
All About ニュース編集部は8月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「学生時代に野球をしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「学生時代に野球をしていたと聞いて驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2002年にドラマ『初／体／験』（フジテレビ系）で俳優デビューすると、数多くの話題作に出演。タレントの石原良純さんと司会を務める知的バラエティー特番『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』（テレビ朝日系）が、秋からレギュラー化することでも話題となりました。
回答者からは「スポーツ系のイメージがなかったから」（50代女性／熊本県）、「野球少年に見えない」（40代男性／東京都）、「普段のスマートな立ち振舞いが野球部らしくなく意外であった為」（40代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
高校時代は野球部に所属し、最後の夏の大会では6番レフトで16強まで勝ち進んだ実力の持ち主。近年では脚本家としても活躍し、2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）では数々の賞を総なめに。9月12日公開の映画『ベートーヴェン捏造』でも脚本を務めています。
回答コメントでは「野球に関する話を聞いたことがないから」（20代女性／群馬県）、「いかにも帰宅部という見た目だから」（40代男性／神奈川県）、「体育会系のイメージがないので」（40代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は8月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「学生時代に野球をしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「学生時代に野球をしていたと聞いて驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
2位：小泉孝太郎／32票2位にランクインしたのは、小泉孝太郎さんです。中学高校と野球部に所属し、サードポジションで野球に打ち込んでいました。
2002年にドラマ『初／体／験』（フジテレビ系）で俳優デビューすると、数多くの話題作に出演。タレントの石原良純さんと司会を務める知的バラエティー特番『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』（テレビ朝日系）が、秋からレギュラー化することでも話題となりました。
回答者からは「スポーツ系のイメージがなかったから」（50代女性／熊本県）、「野球少年に見えない」（40代男性／東京都）、「普段のスマートな立ち振舞いが野球部らしくなく意外であった為」（40代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位：バカリズム／73票1位にランクインしたのは、バカリズムさんです。2005年にピン芸人として活動を開始し、『IPPONグランプリ』（フジテレビ系）では最多優勝を記録。
高校時代は野球部に所属し、最後の夏の大会では6番レフトで16強まで勝ち進んだ実力の持ち主。近年では脚本家としても活躍し、2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）では数々の賞を総なめに。9月12日公開の映画『ベートーヴェン捏造』でも脚本を務めています。
回答コメントでは「野球に関する話を聞いたことがないから」（20代女性／群馬県）、「いかにも帰宅部という見た目だから」（40代男性／神奈川県）、「体育会系のイメージがないので」（40代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)