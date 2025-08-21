好き＆行ってみたい「三重県の星空スポット」ランキング！ 2位「鳥羽展望台」を抑えた1位は？【2025年調査】
夜空に瞬く無数の星々は、日常を離れた特別な時間を演出してくれます。都会の喧騒を忘れ、澄んだ空気の下で見上げる星の輝きは、旅の目的になるほど魅力的です。自然に包まれながら満天の星を眺めるひとときは、心を解きほぐし、忘れられない思い出へと変わっていきます。
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女196人を対象に「星空スポット（近畿地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「三重県の星空スポット」を紹介します！
回答者からは「全体に一面広がった海と山々に囲まれている空間に魅力を感じるからです」（20代女性／兵庫県）、「天気のいい日には富士山も見えるという、とても景色のいい展望台です。真っ青な空と海がすごくきれいな素晴らしいスポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「パールロードでも楽しめるし展望台で海と共に綺麗な景色が見れるのが良い、海沿いなので写真にも残しやすそう」（20代女性／奈良県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「国立公園というしっかりと整備された施設なら安心して楽しめそう」（20代女性／青森県）、「家族で楽しめる施設が密集しているから」（40代男性／東京都）、「伊勢志摩スカイラインをドライブして星を見たいから」（40代男性／神奈川県）といった声がありました。
