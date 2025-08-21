¥½¥Ë¡¼¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ5¡×ÃÍ¾å¤²¡¡¡Ö¸·¤·¤¤·ÐºÑ´Ä¶¡×¤¬ÍýÍ³
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó5¡×¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤·ÐºÑ´Ä¶¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¥²¡¼¥à»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤¬20Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢21Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ò50¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½7400±ß¤ò°ìÎ§¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1³äÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£¼þÊÕµ¡´ï¤ÏÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥½¥Ë¡¼¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤ÇÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸·¤·¤¤·ÐºÑ´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Î±Æ¶Á¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£