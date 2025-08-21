気象庁は21日午前4時30分、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。同日午前3時現在、鹿児島県薩摩川内市の西約120キロの北緯31度40分、東経129度00分にあって、1時間におよそ15キロの速さで北東へ進んでいる熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みという。

同日午前3時の観測によると、熱帯低気圧の中心の気圧は1008ヘクトパスカル、最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートル。その中心は、24時間後の22日午前3時には薩摩川内市付近の北緯31度55分、東経130度05分を中心とする半径130キロの円内に達する見込み。中心の気圧は1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルが予想される。台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、48時間後の23日3時には鹿児島県出水市付近の北緯32度00分、東経130度35分を中心とする半径200キロの円内に達する見込み。中心の気圧は1008ヘクトパスカルが予想される。熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70％。