ドジャースのマーク・プライアー投手コーチが20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦の試合前に大谷翔平投手（31）の起用法に言及した。

プライアー投手コーチは大谷のブルペン起用が議論になったことを明かした上で「彼が二刀流選手として登録されるためには、先発でなければならないといったように、ルールにはっきり書かれています」と説明。

続けて「ですから、たとえば5回から登板して1、2イニングだけ投げるという使い方は、理論的にはできますが、たとえば6回で降板させた場合、DH（指名打者）を失うことになります。我々の理解では、そうなった時点で彼の出場は終わりになります」と現状のルールでは救援起用は難しいとした。

だからこそ「中継ぎで起用するというのは、現時点ではあまり考えていません」と断言。「もちろん、何が起こるかわからないのがポストシーズンですから、完全に否定することはできません」としながらも「でも正直なところ、健康面よりもルールの問題の方が大きい。2か月ほど前にもこの点は話題になりました」と明かし「“1イニングだけ起用するなら、どうすればいいのか”といったような。ルールブックを読むと、非常に曖昧な部分はあるものの、“スタメンとして出場してDHを兼ねる”という条件が必要なんです」と打者としての出場も大前提にあるとした。