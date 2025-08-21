フルート奏者・Cocomi『魔女宅』「海の見える街」カバー動画公開 「いつも“クラシック音楽の入口”でありたい」
フルート奏者・Cocomiが、4thアルバム『Bouquet de Cinema』（読み：ブーケ・ドゥ・シネマ）を20日にリリースし、収録曲「海の見える街〜映画『魔女の宅急便』」のミュージック・ビデオ（MV）がYouTubeで公開された。
【動画】Cocomi、フルートで『魔女の宅急便』「海の見える街」を演奏
Cocomiは、ニューヨークの名門レーベル「DECCA GOLD」から世界デビューし、注目を集める。
『Bouquet de Cinema』は、「心に残る映画音楽」をテーマにCocomiが選曲、新アレンジで収録したカバーアルバム。映画ファンはもちろん、初めて映画音楽にふれる人にも、新しい出会い、新たな魅力を届ける。
Cocomiは「自分がなりたい役割として、いつも“クラシック音楽の入口”でありたいと思っています。そんな想いから、4作目は誰もが一度は聞いたことがあるだろう曲を集めた映画音楽をテーマにしました。映画音楽は、親しみやすいのもありますが、なにより美しいと思います。感情を揺さぶる映画を観ていてよく思うのは、このシーンに、この音楽がなければ、泣かなかったかもしれないと。映画における音楽の影響力は偉大だなぁと思います」とコメント。
また、Cocomiのカルテット演奏会シリーズ第1弾として、8月24日埼玉・ふじみ野ステラ・ウェスト・ホール、9月14日東京・町田市民ホールで『モーツァルト フルート四重奏曲全曲演奏会』の開催を予定。
さらに、自身4度目となるリサイタル『Bouquet de Cinema』を、10月11日に大阪・住友生命いずみホール、11月11日に東京・浜離宮朝日ホールで予定する。
■Cocomi『Bouquet de Cinema』
１） ムーン・リバー 〜映画『ティファニーで朝食を』
２） 海の見える街 〜映画『魔女の宅急便』
３） 虹の彼方に 〜映画『オズの魔法使い』
４） この素晴らしき世界 〜映画『グッドモーニング, ベトナム』
５） シティ・オブ・スターズ 〜映画『ラ・ラ・ランド』
６） ある午後のかぞえ詩 〜映画『アメリ』
７） タイトロープ 〜映画『グレイテスト・ショーマン』
８） 幸せな結婚生活 〜映画『カールじいさんの空飛ぶ家』
９） ローズ 〜映画『ローズ』
10） アズ・タイム・ゴーズ・バイ 〜映画『カサブランカ』
11） キャラバンの到着 〜映画『ロシュフォールの恋人たち』
12） 雨に唄えば 〜映画『雨に唄えば』
13） テーマ 〜映画『シンドラーのリスト』
限定盤ボーナス・トラック
夢やぶれて 〜映画『レ・ミゼラブル』
※『Bouquet de Cinema』=「Cinema」の「e」は正しくはアクセント記号付加
