

川村壱馬

THE RAMPAGEの川村壱馬が20日、都内で行われた「VOCEアンバサダー 就任記念発表会」に出席した。

メンズ初の「VOCE」ビューティアンバサダーに就任。「THE RAMPAGEは『暴れまわる』というグループ名からもゴリゴリの感じでやっていて、そのど真ん中でめっちゃ男って感じからかけ離れていますが…」としつつ「日頃から発信してきたのですごく嬉しいです」と喜んだ。

母親が元エステティシャンで幼い頃から美容に関心があったという。この日も美容に関するこだわりや考えを語ったが、その奥深さは、進行を務めた出版社のスタッフも「勉強になりました」と頷くほど。

そんな川村は、化粧水などスキンケアを行う「美容の９工程」は欠かさないといい「これを1日忘れるぐらいなら１食分のご飯を抜いた方がマシ」とし「レンジングとか洗顔はお風呂に入っている時にやっていて、パックなら時間はかかるけど毎日やらなくていいので、お風呂を上がった後のケアはだいたい10分ぐらいあればできますし、男性も気軽にやってもらえたらなって思います」とすすめた。

インナーケアにも重視しており、デビュー当時には体質改善にも取り組んだ。「ちゃんと食べながらですけど、やっぱり暴飲暴食すると臓器にも負担がかかりますし、肌にも良くないので…」とこだわりをみせた。

改めて、「男性でも女性でも『好きなものは好きでいいじゃん』ってすごく思うんです。男性だから美容は…という固定概念みたいなものを越えて一歩踏み出して欲しいです。美容が身近なものになればいいなと思います」と願いを込めた。