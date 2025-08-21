¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¡×
·Ü¥Ô¥¶
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤à¤ÍÆù¡§1Ëç¶Ì¤Í¤®¡§1/4¸Ä¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡§1¸Ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡§2¸Ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§¾®¤µ¤¸2¥È¥Þ¥È·Ï¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸3¥Ü¥¤¥ë¥¨¥Ó¡§10ÈøÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡§¾®¤µ¤¸1±ö¡§Å¬ÎÌ¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡§70gÄ´Íý¹©Äø1ÌîºÚ¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¶Ì¤Í¤®¡§ÇöÀÚ¤ê¡¿¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡§1ÑÉý¤ÎºÙÀÚ¤ê¡¿¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡§È¾Ê¬¡Ë2·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¸ü¤ß¤ËÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ê¿¤é¤Ë¹¤²¤ë¤è¤¦¤ËÇö¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£3¢¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¿¤Ð¤¹¡£4¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¦¥Ü¥¤¥ë¥¨¥Ó¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¾å¤«¤éÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»¶¤é¤·¡¢±ö¡¦¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤ë¡£5¤¤ò¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤Î¤»¡¢µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤Ç¶¯²Ð¤Ç6Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£¢¨¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤âÂåÍÑ²Ä6¾å¤«¤é¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¤«¤±¡¢ºÆÅÙ¶¯²Ð¤Ç3Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥µ¥é¥À
¡¡(¢¨1ËçÊ¬¤ò²¼µ¤Î¡Ú»öÁ°½àÈ÷¡Û¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÎäÅàÊÝÂ¸¤·¡¢¥µ¥é¥À¤Ç¤ÏÌóÈ¾ÎÌ¤ò»È¤¦)¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¡§40gÇò¤´¤Þ¡§¾®¤µ¤¸2¿åºÚ¡§3³ô¾Æ¤¤Î¤ê¡§2Ëç
¡Ú¤¿¤ì¡Û¤Ý¤ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸3¤´¤Þ¤À¤ì¡§Âç¤µ¤¸2¥é¡¼Ìý¡§¾¯ÎÌÄ´Íý¹©Äø¡Ú»öÁ°½àÈ÷¡Û·Ü¤à¤ÍÆù¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¼Ð¤á¤Ë¤½¤®ÀÚ¤ê¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¡¢Êñ¤ó¤ÇÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¡£1¤ªÅò¤òÄ¥¤Ã¤¿Æé¤Ç¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç5Ê¬¤Û¤Éè§¤Ç¡¢ÁÆÇ®¤ò¤È¤ë¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¡¦Çò¤´¤Þ¤òÆþ¤ì3Ê¬È¾¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£3¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤·¤¿¿åºÚ¡¦¼ê¤Ç¤Á¤®¤Ã¤¿¾Æ¤¤Î¤ê¡¦·Ü¤à¤ÍÆù¡¦¢¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£4¡Ú¤¿¤ì¡Û¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢²ó¤·¤«¤±¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ÍÈ¤²¤Ê¤¤ÌýÎÔ·ÜÉ÷ ¤Í¤®±öÌ£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤à¤ÍÆù¡§1Ëç±ö¡§¾®¤µ¤¸1/2¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1ÊÒ·ªÊ´¡§50g
¡Ú±ö¤À¤ì¡ÛÄ¹¤Í¤®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§1ËÜÊ¬¥ì¥â¥ó½Á¡§Âç¤µ¤¸1¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§¾®¤µ¤¸1¼å¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1±ö¡§¾®¤µ¤¸1/3
¡ÚÌôÌ£¡ÛÀÄ¤¸¤½¡§3Ëç¤«¤¤¤ï¤ì¡§1/2¥Ñ¥Ã¥¯¤ß¤ç¤¦¤¬¡§2¸ÄÄ´Íý¹©Äø¡Ú»öÁ°½àÈ÷¡Û·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·ê¤ò¤¢¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢20Ê¬¤Û¤Éè§¤Ç¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åµ¤¤ò¿¡¤¡¢ÊÝÂ¸ÂÞ¤Ë±ö¡¦¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£1·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢¡¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤Ë¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£3¡Ú±ö¤À¤ì¡Û¤ÎºàÎÁ¡¦¡ÚÌôÌ£¡Û¤ÎºàÎÁ¡ÊÀÄ¤¸¤½¡§ÀéÀÚ¤ê¡¿¤«¤¤¤ï¤ì¡§¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡¿¤ß¤ç¤¦¤¬¡§¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£4´ï¤Ë¢¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¡Ú±ö¤À¤ì¡Û¡¦¡ÚÌôÌ£¡Û¤ò¤«¤±¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£