

今や少子化対策を進めるようになった中国（写真：筆者撮影）

【写真】四川省のショッピングセンターで子どもを遊ばせたり、習い事をさせたりする中国人家族ら

中国が一人っ子政策廃止を宣言して10年。出生数は増えるどころか10年で半分に減った。2人目、3人目どころか1人も産みたくない若者に厳しい現実を突きつけられた政府は、7月末に育児手当の導入と幼稚園の無償化を発表、無痛分娩や不妊治療の支援にも目を向け始めた。

中国版「異次元の少子化対策」の背景には、ただでさえ出産意欲の低い若者が、雇用環境の悪化で産み控えを加速させるとの危機感がある。

出産容認から支援に転換

中国政府は7月末、子どもが3歳になるまで年間3600元（約7万4000円）の育児手当を導入すると発表した。併せて幼稚園の保育料1年分を無償化し、無痛分娩と不妊治療への助成も進める。

日本人にとっては目新しさのない少子化・育児支援政策に見えるだろうが、中国はほんの10年前まで、子どもも乗る路線バスの車内に「日帰り中絶手術」の広告が掲示されるような国だった。

手術を終えたワンピース姿の若い女性が、迎えに来た男性と手をつないで「手術翌日に仕事に戻れます」「誰にも知られない」と笑顔で語りかける動画広告が公共の場で流れていた時代を知っていると、政府の“変節ぶり”に驚くばかりだ。事態はそれほど深刻なのだろう。

中国は1970年代に一人っ子政策を導入し、40年以上にわたって産児制限を続けていた。しかし将来の労働力不足が懸念されるようになり、2015年末に同政策を撤廃。この時、政府や専門家らは政策転換によって年間の出生数が当時の1600万人台から約2000万人に増えると楽観していた。

ところが政策効果が見えないどころか出生数は減少を続け、2021年に第3子の出産を容認しても出産減に歯止めはかからず、出生数は2022年に1000万人を割った。



（画像：国家統計局のデータを基に筆者作成）

2024年の出生数は8年ぶりに増加に転じたが、ゼロコロナ政策終了と、出産に縁起が良いとされる辰年だったという2つの特殊要因が追い風になったと分析されている。そのため2025年の出生数は大幅に減少するとの見方がもっぱらだ。

当初は出産を「許容」するスタンスだった政府は「奨励」に移行し、ついに「支援」のカードを切ることになった。

「中国で最も若い」深圳の異変

第3子出産が容認された2021年以降、自治体レベルでは若い世代の出産を促すための現金給付の導入が広がった。

しかし多くが2人目以降の子どもへの支給で、かつ制度を導入した自治体の大半が物価や給料の低い中小都市や農村だったため「教育費や生活費が高い大都市では焼け石に水」との見方が支配的だった。

潮目が変わったのは2023年、一線都市の深圳市が育児手当の導入を発表したことだ。自動車大手のBYDや通信機器メーカーのファーウェイが立地し、「中国で最も住民の年齢が若い都市」と言われる深圳だが、若者のキャリア志向が高いが故に急速な少子高齢化が進んでいた。

深圳市の育児手当は少額ではあったが、1人目の子どもも対象としていた。政府は2人目、3人目の出産を奨励したが、同市は若者が「1人目の子すら躊躇する」現状を直視したのだ。



深圳の市街地（写真：筆者撮影）

筆者はこのとき、「育児手当が今後の少子化対策のスタンダードになる可能性が高い」と指摘した。

しかし中国政府が全国的に導入するまでには2年を要した。なぜ今になったのか。2つの理由が考えられる。

1つ目は、経済や社会を「規制」で支配してきた中国政府が、個人の出産は規制ではコントロールできないとようやく気づいたからだろう。

そもそも一人っ子政策という規制を解除すれば女性が喜んで出産すると楽観視していたわけだが、そうならなかった。時が経つにつれ、中国の若年女性は1人目の出産にも消極的だということも浮き彫りになった。

出産適齢期とされる20〜30代は、一人っ子を前提とした社会で育ち、上の世代とは全く異なる価値観を持つ。

中国家電大手ハイセンスの日本法人「ハイセンスジャパン」の李文麗前社長は筆者の過去の取材で、「中国は一人っ子政策が長く、一つの家庭にこの子しかいないという状況なので、男女関係なく一人の子に教育を目いっぱい受けさせて、仕事も思う存分やってほしいという考え方になる」と話した。

その結果「子の教育こそ最大の投資」という価値観が広がり、超学歴社会が形成され、家庭が支出する教育費も高騰した。

「教育費がかかるので子ども一人でも厳しい」という若者の訴えに対し、中国政府は2021年、「双減」と呼ばれる学習塾規制で解決しようとした。塾を潰せば教育費は大幅に減少するという単純な発想で、習近平政権が推進する格差是正政策「共同富裕」にも合致する。











四川省のショッピングセンターで子どもを遊ばせたり、習い事をさせたりする中国人家族ら（写真：筆者撮影）

一方で教育熱心な家庭の最終目的である大学入試改革には手をつけなかった。

大学入試と学歴社会が変わらないなら、親は教育投資を減らせない。規制をかいくぐって家庭教師を雇ったり、オンラインの塾を利用して子どもの学習環境を確保した。教育コストはかえって上昇し、教育格差も広がったとも言われている。

裏付けもある。シンクタンクの育媧人口研究が2024年2月に発表した「中国育児コスト報告書」によると、1世帯当たりの子どもの養育コストは0〜17歳までで平均53.8万元（約1100万円）、大学卒業までは約68万元（約1400万円）だった。

上海と北京の17歳までの養育コストはそれぞれ平均101万元（約2100万円）、同93.6万元（約1900万円）に達した。

報告書は、中国の家庭が子どもを18歳まで育てるコストが1人当たりGDPの6.3倍に達し、世界最高の水準に近いとも指摘した（同報告書で日本は4.26倍だった）。

全国の平均育児コストが2年間で100万円以上（5万3000元）上昇したことも報告書から明らかになった。塾規制が教育費減少に何の効果もなかったどころか、政府の理想とは逆に作用してしまったのだ。

結婚・出産よりキャリア

育児手当導入を発表した記者会見で、国家衛生健康委員会（日本の厚生労働省に相当）の責任者らは「地方で導入されている手当のほとんどは第2子、第3子が対象だが、中国で産まれる子どもの半分以上が第1子であり、第1子に手当を支給することで、家庭の出産経験をよいものにし、再び出産を考えてもらいたい」と説明し、先行導入した地方での効果を研究していたことも明かした。

手当支給が3歳までであることについて、若者からは「教育費にお金がかかるのは小学生からだから、全然足りない」という声が多いものの、中国には3歳未満の子どもが3000万人近くおり、育児手当導入による年間の財政支出は1000億元（約2兆600億円）を超える。

それなりの規模の財政支出をこの時期に決断したもう1つの理由は長引く景気低迷だ。

中国育児コスト報告書は出産意欲を妨げる要因を特定するため、費用だけでなく時間と機会の面からも男女別のコストを算出。子どもが生まれてから4歳になるまでに特に女性の労働時間が平均2106時間減ること、労働時間の減少が収入とキャリアにおける競争力の低下に直結することも示した。

一昔前まで結婚・出産を機に女性が離職することが珍しくなかった日本と違い、中国は長い間、共働きの社会だ。

ハイセンスジャパンの李前社長は「中国は貧しかったから、夫婦でお金を稼いで資産を形成し子どもを育てるのが当たり前で、女性が出世や昇給を目指すこともごく普通のことだった。さらに一人っ子政策で教育の男女格差がなくなり、女性のキャリア志向がより強まった」と解説する。

出産や育児でキャリアの一時的な減速を迫られやすい女性は、その前に学歴やスキルを高め、市場価値を上げようとする傾向がある。近年の景気低迷で雇用環境が悪化し、中国は空前の就職難、転職難だ。男女ともにキャリア防衛意識が高まり、結婚・出産を先送りしようというムードも強まっている。



中国の大学生は空前の就職難に直面しており、日本の氷河期世代に酷似しているとの指摘も多い（写真：筆者撮影）



中国の大学生の様子（写真：筆者撮影）

「氷河期世代」に危機感

現在の中国の雇用関係は日本のバブル崩壊後の就職氷河期に酷似していると、両国を知る多くの人が指摘する。

日本は氷河期世代が経済的な基盤を得られず、政府の子育て支援も手薄だったことから、結婚や子どもを持つタイミングを逸し、少子化を不可逆的なものにしたと指摘されることが多い。少子化は労働力不足と国としての競争力低下に直結する。

中国政府にとって、日本経済や社会は未来を描くための重要な参考材料だ。日本の二の舞いは避けたいだろう。

中国育児コスト報告書は「現金支給、税・保険料の減免、住宅取得支援、託児施設の拡充の4施策によって出生率は30〜50％上昇する」と提言した。

報告書をまとめた育媧人口研究は、2021年に著名人口学者の梁建章氏らが設立した「人口、出産と育児」に特化したシンクタンクで、政府の少子化対策には同報告書の提言が多く取り入れられている。

しかし、目論見通りに出生率が上昇すると考えている人は驚くほど少ない。

上海で働く30代後半の女性は、政府の育児支援策について「農村の人はたくさん産むでしょう。けれど自分のことで必死な都市部の若者にとって、子を持つことは相変わらず割に合わないことです。貧乏になる選択を誰がするんですか」と冷ややかだ。1年前に20万円で買ったネコが子どもの代わりだと言う。

日本の氷河期世代は必要な支援がなく、産みたくても産めなかった。

中国の都市部の氷河期世代はそもそも産む意欲がなく、支援も求めていない。きょうだいがいないことが当たり前の環境で育ち、「中国は人口が多すぎる」と教育され、国の成長の果実を享受する一方で激しい競争にも疲れている彼らは、育児コストとペットの飼育コストを天秤にかける。

中国の専門家は「支援はもちろんだが、出産文化の再構築が必要」と指摘する。一人っ子政策の後遺症は重い。

（浦上 早苗 ： 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント））