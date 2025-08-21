ジェニーハイ中嶋イッキュウ、“怪異体験”告白もまさかのポジティブ解釈「あ、結婚近いかも！」
ジェニーハイのボーカル・中嶋イッキュウ（36）が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。今回のテーマ「ちょっと怖い話で涼む夜」にちなみ、自身が体験した“ゾッとする”エピソードを披露した。
【写真】タイトな赤チャイナドレス風衣装から美脚ちらり…中嶋イッキュウ
中嶋が語ったのは、仕事で訪れた大阪のホテルでの出来事。エレベーターに乗った際、「13階には止まりません」と明記され、ボタンも潰されていたにもかかわらず、なぜかその13階でエレベーターが突然停止。
ドアが開くと、そこには真っ暗な空間とチカチカ点滅する照明。そして奥には、ウエディングドレスとタキシードを着た“首のないマネキン”が並んでいたという。スタジオがざわつく中、中嶋はその時の心境を「当時婚活中だったので、『あ、結婚近いかも！』と思った」とまさかのポジティブ解釈。これにはこれにはMCのくりぃむしちゅー・上田晋也も「よくそういう解釈したね！」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
その予感は現実となり、中嶋は今年1月、お笑いコンビ・そいつどいつの市川刺身（35）と結婚。このエピソードには、スタジオからは大きな拍手が贈られた。
