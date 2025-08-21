ドル円理論価格 1ドル＝148.05円（前日比+0.06円） ドル円理論価格 1ドル＝148.05円（前日比+0.06円）

ドル円理論価格 1ドル＝148.05円（前日比+0.06円）



割高ゾーン：148.99より上

現値：147.38

割安ゾーン：147.12より下



過去5営業日の理論価格

2025/08/20 148.00

2025/08/19 147.48

2025/08/18 147.40

2025/08/15 147.19

2025/08/14 146.91



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

