

©︎西岡壱誠

【漫画を読む】科目数が増え、問われる内容が多様化した令和の大学入試で役立つマネジメント術とは

一般選抜大学入試で受験生が取り組むべき科目数やその内容は、年々増加傾向にあります。

この記事では、『マンガでわかる 東大勉強法』を上梓した西岡壱誠さんに、令和の大学入試に対応するための学習マネジメント法を教えていただきました。

みなさんは、過去の一般選抜大学入試と令和の一般選抜大学入試は、何が違うと思いますか？

歴史的に見ていくと、1979年に共通一次試験が導入され、1990年にセンター試験、2021年に共通テストへと変化しました。そういう意味では、日本において「ペーパーテストで選抜が行われる」という形式は今も昔も変わりませんし、試験時間に大幅な違いがあるわけでもありません。

しかし、実は「科目数」や「問題のジャンル」という観点で見れば、過去と令和の入試は大きく変わってきています。

科目数の増加と新しい分野の導入

例えば英語は昔から必須科目でしたが、現在の共通テストではリーディングとリスニングがそれぞれ100点満点として課されるようになりました。また、2025年度入試からは新たに「情報」という科目が導入され、受験生はさらに学習範囲を広げざるをえません。科目自体が変わっていなくても、勉強しなければならない範囲は増えており、共通テストでも「数学II・B」に加えて「数学II・B・C」へと変化しました。受験生が取り組むべき科目数やその内容は、年々増加傾向にあるのです。

また、科目や範囲が同じでも、問題の質は大きく変化しています。英語を例にとっても、かつては文法の4択問題が中心でしたが、現在では整序英作文、間違い指摘、穴埋め、長文読解、自由英作文など多彩な形式が出題されます。これは「幅広い能力を測る」という狙いによるもので、昔と比べて問題の種類は格段に増えているのです。

こうした変化によって、受験生が対策すべき内容は飛躍的に増えました。昔は「がむしゃらに勉強していれば合格できた」時代でした。しかし今は、手帳も何も使わずに好きな科目だけ勉強していると不合格になりやすい時代です。

令和の受験で合否を分けるのは「管理の技術」

令和の東大合格者に話を聞くと、必ずといっていいほど「計画を立てて勉強していた」と答えます。1週間ごとの学習スケジュールや科目配分をシートや手帳で管理し、日々のToDoリストを作成する。この「管理の技術」こそが、合否を分ける大きな要因となっています。

私たちも自分たちの会社で受験生向けに教育プログラムを実施する際、必ず生徒に勉強のToDoリストを作らせています。その効果は非常に大きく、「リスト作りが一番合格に寄与したと思う」と語る学生も少なくありません。

ToDoリストの作り方については、『マンガでわかる東大勉強法』でも詳しく紹介しています。

©︎西岡壱誠











©︎西岡壱誠











©︎西岡壱誠

いかがでしょうか？「Do」「Doing」「Done」で好きなものからやっていく、という勉強法でしたね。

「量をこなす」時代から「計画的に対応する」時代へ





受験勉強で大切なのは、「これをやれば受かる」という自分専用のリストを最初に作っておくことです。これを終わらせる、というToDoリストが整理されていれば、毎日の勉強で迷う時間がなくなり、ただそのリストを一つひとつこなしていくだけで合格に近づけます。逆に、やることが曖昧なまま勉強を進めると、「今日は何をすべきか」と悩んで時間を浪費してしまいます。だからこそ、最初にリストを作り、それを着実に実行する仕組みづくりが、合格への最短ルートになるのです。

令和の一般選抜入試は「ただ勉強量をこなす」時代から、「多様化した科目・問題形式に計画的に対応する」時代へと移り変わっています。受験生に求められるのは、学力そのものだけでなく、学習をマネジメントする力。時代の変化に合わせた戦略が、合格への最短ルートとなるのです。

ぜひ参考にしてみてください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）