ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬MLBÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¡ª¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ½¨´î¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê3¿ÍÌÜ¡¡¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¡Ö1ÈÖÅê¼ê¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì

¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖÅê¼ê¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤ÎMLBÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Çº£µ¨44¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Á°²ó12Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ5²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀáÌÜ¤Î»î¹ç¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯8·î9Æü°ÊÍè¡¢742Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡þÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎMLB½Ð¾ì»î¹ç¿ô¡þ
¡¡½ç¡¡Áª¼êÌ¾¡¡¡¡»î¹ç¿ô
¡¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¡¡¡¡2653
¡¡¢¾¾°æ½¨´î¡¡¡¡1236
¡ú£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¡¡1000
¡¡¤ÀÄÌÚÀë¿Æ¡¡¡¡ 759
¡¡¥ÅÄ¸ýÁÔ¡¡¡¡ ¡¡672
¡¡¦¾¾°æ²ÔÆ¬±û ¡¡630
¡¡§Ê¡Î±¹§²ð¡¡ ¡¡596
¡¡¨Ä¹Ã«Àî¼¢Íø ¡¡517
¡ú©ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡ ¡¡503
¡¡ª°æ¸ý»ñ¿Î¡¡ ¡¡493
¡ÚÃí¡Û¡ú¤Ï¸½Ìò
¢¨»²¹Í¡á¡ÖÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¤¬832»î¹ç¤Ë½Ð¾ì