ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027.T>が３日続伸している。同社はきょう、インフルエンサーやクリエイター向けの新サービス「ＡｎｙＬｉｖｅ ｆｏｒ Ｃｒｅａｔｏｒｓ」の提供を開始したと発表。これが材料視されているようだ。



これまでブランド向けを中心に提供してきた生成ＡＩライブコマースプラットフォーム「ＡｎｙＬｉｖｅ」のアバター生成機能を活用し、クリエイターが自身のＡＩアバターを生成し、公募型アフィリエイトキャンペーンなどのライブコマース配信に２４時間対応できる仕組みを提供。これにより、時間や稼動といった制約にとらわれない新たな収益機会の創出を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS