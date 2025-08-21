ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ<3823.T>が急反発している。同社は２０日取引終了後、楽天グループ<4755.T>傘下の楽天モバイルと紹介パートナーシップ契約を締結したと発表。これが株価を刺激しているようだ。



このパートナーシップは、同社が推進する「大手企業同士の共創支援」のモデルケースとして、異業種間の連携による新たな価値創造の可能性を実証する取り組み。今後は事業承継を含むＭ＆Ａ戦略とあわせて、より幅広い企業群への効率的な通信ソリューション提供を目指すとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS