Á°ÅÄÂçÁ³¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¡£Ã£Ì½Ð¾ì¥Ô¥ó¥Á¡Ö¿®Ç°¤Ë·ç¤±¡¢·ã¤·¤µ¤Ë·ç¤±¡¢¼Á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè£±Àï¡Ê£²£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥«¥¤¥é¥È¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£°¤Î¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£³Ê²¼Áê¼ê¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤º¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Á°ÅÄÂçÁ³¤é¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤»¤º¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ïºòµ¨¸ø¼°Àï£³£³ÆÀÅÀ¤ÎÁ°ÅÄ¤¬·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®Ç°¤Ë·ç¤±¡¢·ã¤·¤µ¤Ë·ç¤±¡¢¼Á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ê¤êÉÏ¼å¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç·«¤ê¹¤²¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤ÇÁ°ÅÄ¤ò£´ÅÀ¤È¤·¡ÖÁ´Á³Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¤âÃæÈ×¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤ÇÀï¤¦Âè£²Àï¡Ê£²£¶Æü¡áÆ±£²£·Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤ÁÈ´¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë£Ã£ÌËÜÀï½Ð¾ì¤Ø¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£