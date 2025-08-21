佐藤健がMV監督に初挑戦！TENBLANK「永遠前夜」MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド 、TENBLANKの「永遠前夜」MVプレミア公開が決定した。

■「永遠前夜」MVが8月21日21時プレミア公開

TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。ドラマ配信と同時にデビューアルバム『Glass Heart』をリリースした。

このたびMV公開が決まった「永遠前夜」は、『Glass Heart』に収録曲で、野田洋次郎（RADWIMPS）が作詞作曲を手がけた。

MVに出演するのは5人組ガールズグループ、i-dleのメンバーであるMIYEON（ミヨン）、そして若手実力派俳優として注目されている醍醐虎汰朗という豪華キャスト。

佐藤健のSNSで突如ティーザーが投稿、YouTube生配信でメイキングの一部が公開されるなど、公開前から話題を集めていた作品がいよいよ佐藤健のYouTubeチャンネルにて8月21日21時プレミア公開される。

■佐藤健がMV監督に初挑戦！

MVはMIYEON、醍醐虎汰朗のふたりが演じる男女の物語。過去の思い出を回想するシーン、生きる意味を失い彷徨うシーン、女神のように美しいシーンなど、一つひとつが見ごたえのあるシーンとなっている。これまで見たことのない様々なMIYEONが作品と通して印象的に描かれている。

さらに、このMVは佐藤健自身が初監督を務めた。MVの企画立案からキャスティング、撮影、編集など一貫して佐藤健が監督として手掛けており、監督という立場で試行錯誤しながら、MVの制作に取り組む様子が収められたメイキング映像も近日中に公開される予定だ。

7月31日に配信スタート、8月1日にCDとしてもリリースされた『Glass Heart』は、Apple Musicで1位、オリコン週間チャートでは4位を記録するなど、デビューアルバムにしてブレイクを果たしているTENBLANK。「永遠前夜」はドラマ『グラスハート』の中でも重要な意味合いを持っており、佐藤健自ら監督を務め、その想いが詰まったMVとなっている。

■リリース情報

2025.07.02 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL SINGLE「旋律と結晶」

2025.07.31 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL ALBUM『Glass Heart』

2025.08.01 ON SALE

TENBLANK

ALBUM『Glass Heart』

■配信情報

Netflix『グラスハート』

07/31（木）より世界独占配信

出演：佐藤健 ／宮崎優／町田啓太／志尊淳／菅田将暉

唐田えりか／高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）／竹原ピストル／YOU

藤木直人

