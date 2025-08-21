2025年7月に第2子を出産した、元カリスマキャバ嬢で実業家の愛沢えみり(36)が8月20日、Instagramのストーリーズを更新。一般的な産後とは違うという仕事復帰について明かした。

【映像】「こんな鼻の高い赤ちゃんみたことない」長男との2ショット(複数カット)

愛沢は2024年3月に第1子となる長女が誕生したことを発表。6月には未婚でシングルマザーであることを公表していた。

2025年8月19日の投稿では、「先月、第2子を無事に出産いたしました。まだまだ慣れない2人育児ですが、周りの方々に支えていただきながら、大切に育てていきたいと思います」と報告。赤ちゃんを抱く姿にファンから、「えええ？！びっくり。いつおなか大きかったですか？！」「こんなお鼻の高い赤ちゃんみたことない。おめでとうございます」など、様々な声が寄せられていた。

同じ日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、性別が男の子であることを発表。「未婚でシングルマザーっていうのは一般的ではないとは思うんですけれども、こういう選択をしてる人もいるよっていう。だからこそ、発信したいなっていう思いもとてもあります」と語っていた。

20日にはInstagramのストーリーズを更新し、産後の仕事復帰について自身の思いを明かしている。「娘を送って、そのまま会社でお仕事です。仕事復帰についてはいろんなご意見があると思いますが、私は自分で経営者の道を選んだので、スタッフの人生、会社や事業者の責任があります。だからこそ、一般的な産後とは少し違う選択をしていますが、こういう生き方もあるんだと見てもらえたらうれしいです。もちろん産後の体はボロボロで、まったく推奨はしていません。どんな選択をするのも自分自身。選んだことを正解にしていくのが人生だと思っています。娘のお迎えの時間まで全力でお仕事します。息子はシッターさんです。周りの方に感謝です」とつづっている。（『ABEMA NEWS』より）