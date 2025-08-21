ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は138億円と低調 ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は138億円と低調

21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.7％減の308億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.2％減の241億円となっている。



個別ではグローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> など10銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> は6.87％安と大幅に下落。



日経平均株価が90円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金138億5500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均204億3100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が27億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億1900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億1300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が10億8500万円の売買代金となっている。



