お笑い芸人の豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ（37）ダブルヒガシ・大東翔生（32）バッテリィズ・エース（30）によるYouTube「集まれ！ギャンしょいエース」が21日までに更新された。

今回の企画は「チャンネル登録者が増えた分だけ、大東がボートレースに勝負する」。生配信の時間中に登録者は301人増加し、勝負の資金は30万1000円となった。対象のレースは丸亀ボートの12R（8月18日）で、ボート好きのギャンブルゴリラとエースが買い目を検討。時間ギリギリまで「1は有力」「5はありそう」「6も悪くない」「4は捨てよう」などと意見を交換し、最終的に9通りの舟券を購入した。

レースが始まると、3人は絶叫の連続。「差せ！」「行け！」「4はあかん！」「そのまま！」と、視聴者そっちのけで大声を張り上げた。

結果は、3万1000円を突っ込んだ1・5・6（払戻金5910円）が見事的中！ なんと183万円に化け、3人は抱き合って狂喜乱舞。「マジでエグい！」と大興奮した。

ポイントは3着に入った6号艇。配信を見ていたファンが6を推したのが勝利につながった。ギャンブルゴリラは「6を推したのは俺や！」と不満げだったが、大東は「エースとギャンブルゴリラ、（ファンの）皆さんのおかげです」「このカネで、また新しい企画をやります！」と約束した。

同YouTubeでは、これまでも度々ボートレースが登場。勝負師の大東が20万円負けたり、69万円勝ったりのドラマを見せている。