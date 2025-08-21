センバツ王者・横浜（神奈川）の春夏連覇の夢が消えた。

準々決勝の県岐阜商戦に先発した152キロ右腕の織田翔希（2年）は、4回途中6安打2失点。先発の役割を果たせずに降板となり、「自分の力のなさでチームを負けさせてしまった。（県岐阜商は）粘り強く我慢強い、素晴らしい打線だった」と試合後は涙が止まらなかった。

今大会は初戦の敦賀気比（福井）戦と3回戦の津田学園（三重）戦で完封勝利。母校の先輩でもある松坂大輔氏が1998年にマークした3完封にあと1試合に迫り、試合前まで23回3分の2を無失点で抑えていた。

神奈川大会では25回3分の1を投げて28奪三振。疲労の影響もあって、3回戦の前日には胃腸炎を発症し、練習を休んだ。優勝したセンバツでも胃腸炎になり、点滴を打ちながら登板した。

セ球団のスカウトがこう言った。

「疲労が胃腸にくるタイプなのでしょう。最後はガス欠だった。身長は1年から5センチも伸びて185センチ。まだ体ができていないので、ケガが心配。先輩の松坂のような本当の『怪物』になるには、イチから体づくりを見直し、鍛えて欲しい。来年のドラフトの目玉候補なのは間違いないですから」

この悔しさをバネに、「令和の怪物」となって、来年の夏こそ頂点に立つ。

日刊ゲンダイは今大会期間中、横浜の村田監督を直撃。3年前のパワハラ騒動などについても赤裸々に語ってもらった。いったい村田監督はどんなことを話していたのか。

