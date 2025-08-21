【仰天野球㊙史】#33

二刀流・大谷翔平が記録を打ち立てるたび、その名が取りざたされるベーブ・ルース。レッドソックスからヤンキースに移籍した1920（大正9）年から本格的に打者一本となった「野球の神様」は、35年の現役最終年まで本塁打を打ちまくった。

では、投手としてはどうだったか。最後の登板を完投勝利で飾っていることはあまり知られていない。

33（昭和8）年10月1日のシーズン最終戦。ヤンキースタジアムでのレッドソックス戦に先発し、12安打を浴びながら9イニングを投げ切り、6-5で勝利。シングルヒット11、四球3、奪三振ゼロと、打たせて取る技巧が冴えた。

五回裏には自ら34号本塁打を放って6-0。結果的にその一発が決勝点になったことになる。年齢は38歳8カ月だった。

この頃のルースは衰えがはっきりし、翌34年は22本塁打。加えて監督の名将ジョー・マッカーシーと折り合いが悪く、ヤンキースは頭を悩ませていた。その上、マッカーシーの契約がこの年限りで終わることを見越し、後任監督の野望を持っていた。

34年シーズンが終わると、ルースは日米野球のため来日。13本の本塁打を放って実力のほどを見せた。監督のコニー・マックが多くの試合の采配をルースに任せたのは、監督の勉強をさせたのだろう。しかし、ヤンキースにその気はなく、マイナーの監督をオファー。ルースは「オレ様がなんでマイナーに行くんだ」と拒否し、35年に当時はボストンを本拠地としていたブレーブスにトレードされた。

大リーガーとしてスタートを切った街、ボストンに送り返されたのである。振り返ると二刀流投手最後の登板がレッドソックスだったのは因縁深い。現役最後のシーズンは6本塁打でユニホームを脱いだが、メジャー監督の誘いはなく失意のうちに亡くなった。

投手ルースの通算成績は14年からの10シーズンで163試合に登板、94勝46敗（完投107、完封17）、防御率2.28。勝率は6割7分1厘という高さだった。

隠れた記録としては負け越したシーズンが一度もなかったことである。通算本塁打714本はけた外れだが、投手としても安定感がある“勝てる投手”だった。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）