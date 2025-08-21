出前館の2025年8月期第3四半期の売上高は前年同期比21％減の302億円、営業利益は31億円減と前年に続き赤字となった。通期では売上高22％減の395億円、営業利益48億円減を予想している。

「サイゼリヤ」が中国の日式外食チェーンで一人勝ちの秘密…くら寿司、餃子の王将なぜ失敗

コロナ禍で急速に伸びたが、失速しているようだ。売上高は20年度に100億円を超え、23年度は514億円となった。24年度は504億円で維持。だが、前述の通り今期は100億円超の減収となる見込みだ。

出前館が公表するアクティブユーザー数も22年度の878万人をピークに減少の一途をたどり、500万人を下回る。一方で、ウーバーイーツジャパンは24年の国内売り上げが2ケタ成長だったと公表している。

「デリバリー市場が全体として苦戦している要因は、コロナ特需の終了やインフレに伴う需要忌避が考えられる。いわゆる『デリバリーサービス』を始めたのはウーバーが16年、出前館が17年であり、先行者利益があるのはウーバー。配達員のバッグもウーバーの方がインパクトは大きかったことも、ウーバー1強につながった」（ジャーナリスト・谷頭和希氏）

24年の市場規模は7967億円で前年から7.6％減少した（サカーナ・ジャパン調べ）。ウーバーとの差を埋めるためか近年では飲食店以外との連携もみられる。出前館は22年にウエルシア、23年にくすりの福太郎のデリバリーを開始した。

競合のmenuは東武ストアなど地場スーパーの配送に対応している。業界関係者によると、「小売店との連携は地方や郊外など、飲食店が少ない地域の売り上げを底上げする狙いがある」という。

出前館はこれまでに大量の広告宣伝費を投じてきた。21年度には売上高を上回る販管費312億円を計上。23年度は販管費228億円で、123億円の営業赤字だった。19年度以降、営業益・最終益ともに赤字が続いている。ユーザー獲得競争では広告量が要となるためだ。

一方で財務状況は健全だ。20年度にはLINEと韓国NAVERを割当先とする第三者割当増資で300億円を調達。22年度にも新規株式の発行で776億円を調達し、以降、自己資本比率は7割水準を維持している。出前館は今期第3四半期末時点で301億円の現金を保有。度重なる出資でLINEヤフーが出前館の株式4割弱を保有する筆頭株主となった。とはいえ、売り上げの確保には苦戦している。

「『デリバリーといえばウーバー』という印象が消費者に定着してしまった。サービス自体が各社とも横並びなので難しいが、ウーバーよりお得であったり、便利であるなど、決定的な施策がないことが出前館の課題でしょう」（谷頭氏）

打開策を見いだせなければ、LINEヤフーはさらなる出資を求められるかもしれない。

（ライター・山口伸）