元モーニング娘。のタレント・田中れいな（35）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。アフタヌーンティーを満喫する様子を伝えた。

田中は「ここ最近お出かけするとなるとアフタヌーンティーに行く事が増えた」と明かし、ツインテールにサングラス姿で豪華なアフタヌーンティーを楽しむ写真を投稿。「今回はピーチでピンクまみれでかわいい 美味しい物に囲まれてゆったり過ごせる時間がとっても好きです」とつづった。

さらに「ひできちゃんとたつやくんと行って ずっと爆笑しました 爆笑って言葉久しぶりに使った」と3人組ユニット「ENVii GABRIELLA」（エンヴィ・ガブリエラ）のHIDEKiSMとYouTuber「2すとりーと」浜崎たつやとのスリーショットを披露。

「この2人が揃うとエンジン全開って感じ！！！個室やったけん気にせず大声で笑えました 2枚目のれーなを見れば分かるやろ？笑」と充実の時間を振り返った。

この投稿にフォロワーからは「すごい交流」「繋がりすごい！！」「楽しそう」「ニコニコで可愛い」「モー娘。史上最高なママタレ」「アフタヌーンティーより可愛いってすごい」「可愛さが変わらない」「爆笑顔ほんと好き」などの声が寄せられている。