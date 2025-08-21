へアメーキャップアーティストの河北裕介（50）が、自身がプロデュースする「＆beベースメイクリニューアル第2弾発表会」にアンバサダーのINIと共に登場した。

29日から公開される新CMを公開。INIの田島将吾（26）は「河北さんとは長い付き合いになってきて、ナチュラルなINIを表現できたと思います」とコメント。INIの完璧な商品説明に河北は「俺いらないよ〜全部カットよ、俺の話」と自虐で会場を和ませた。

新商品の「＆be UVプライマーリッチモイスト」はAIを活用して最大効果を狙った新ペプチドを配合したというハイテクコスメ。美容界のカリスマ・河北の新たな核となる商品で、本領発揮といったところだろう。

河北といえばいまや「ラヴィット！」（TBS系）のレギュラーメンバー。自身のブランドのメーク動画では女装オジサンでメークをレクチャーするなど、バラエティータレント的存在でもある。元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏がこう言う。

メークさんに求められるのは、メークの腕もさることながらトーク力

「タレントやアーティストがメークさんに求めるのは、メークの腕もさることながらトーク力。精神安定剤のような役割で大御所をもひきつけてきたトーク力は折り紙付きで、下手なタレントよりトークがうまい。しかも河北さんはイケメンなのに面白いところもテレビ向きです。関西出身でもともと面白い方だったのかもしれませんが、世間的な売り出し方をあえて振り切ってみたら逆に良かったのでしょう。それが「ラヴィット！」出演になり、幅広い女性層で知名度があがっている。昔はダマっているほうがブランド力が上がると思われていましたが、硬軟兼ね備えた河北スタイルこそ、商品の知名度も上がり、パイを広げているのだと思います」

ルックス、トーク、メークの三冠王でバラエティーも化粧品開発も順風満帆だ。

