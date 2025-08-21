歌手の浜崎あゆみ（46）が8月19日、インスタグラムのストーリーズに自撮り写真をアップした。

【もっと読む】浜崎あゆみの“ドカ食い”は大丈夫なのか…今度は深夜に揚げ物ドッサリ、6月には1日ケーキ2個で胸焼けと明かす

《完全なる行き止まりにぶつかりました》という不穏なメッセージが添えられた静止画。さぞかし深刻な出来事が起きたのだろうと思いきや、画像の中の浜崎は目を閉じつつ、菩薩像のような、実に穏やかな笑みを浮かべているのだ。メッセージはもうひとつあり、《さてどうやって這いあがろうか》。バイタリティーあふれる前向きなものとなっている。

「行き止まりにぶつかった」のに「笑顔」というアンビバレントな投稿だが、浜崎に詳しい芸能ライターは「実に本人らしい投稿です」と、こう指摘する。

「近年の浜崎さんお得意の『苦労してますアピール』ですよ。コンサートのリハーサルの際に演出をめぐって何らかの問題が発生し、それを乗り越えようと試行錯誤している最中にこういう投稿を行いがちで、今回もそうなんでしょう。8月31日には夏フェスの『a-nation』が迫っていますからね」

実際、5月28日にはストーリーズに《ジカンヨ、トマレ。マジチョットマッテ》《創らなければならないステージが多すぎる…最近ずっと目が窪んでる》と、多忙そして疲労を伝えるメッセージを添えつつ、笑顔でVサインをする姿を収めた静止画を投稿していた。前出の週刊誌芸能記者はさらにこう続ける。

「この時は6月14日に香港で行われるコンサートを控えていました。やはり『苦労してますアピール』でしたが、ファンからの反応は上々でした。“内輪ネタ”みたいなものですが、だんだん新鮮味が薄れてきているのも確かです」

自己陶酔ぶりがやや鼻につくが、ファンが承認しているのであれば、今のところは問題ないだろう。

◇ ◇ ◇

最近の浜崎あゆみについて、やや心配な兆候が出ているらしい。関連記事【もっと読む】浜崎あゆみの“ドカ食い”は大丈夫なのか…今度は深夜に揚げ物ドッサリ、6月には1日ケーキ2個で胸焼けと明かす…では、本人の食生活を分析している。