ËÙËÌ¿¿´õ¡õ»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢¥Ò¥«¥ë¡õ¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ä¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÃË½÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö0Æüº§¡×¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¤±¤É¡Ä
¡¡¿Íµ¤YouTuber¡¦¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤È¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¤â¤¢¤ê¡¢¶áº¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¡£¤«¤Ä¤ÆËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤È»³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§È¯É½»þ¤Ë¤Ïº§³èÃæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë·ëº§¤ò·è¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÎø¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿·ëº§¤³¤½ÍýÁÛ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿Áê¼ê¤Û¤É·ëº§¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Î¼ÂÁü
¡¡°ÊÁ°¡¢»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿40ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï4Ç¯´Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¡ÖËÍ¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤·¤«·ëº§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤¬¸ý¥°¥»¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤â¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¦Áê¼ê¤Ë¤Ï¿´¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¿´¼æ¤«¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤È5Ç¯¤Ï»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤¬¤¢¤ê¡¢·ëº§¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡º§³è¤Î¥×¥í¤¬Â£¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡»ä¤ÏÈà¤Ë¤³¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤Ç¤¤ë¿Í¤ÈÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä
•¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡©
•¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
•¤½¤Î¾ò·ï¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤Î3ÅÀ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Å°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡ÈÈþ¿Í¤ÇÇ¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¡É¡£¤·¤«¤·¡¢·ëº§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡È²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤ò°Ï¤á¤ëÀ¸³è¤¬ÍýÁÛ¡É¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«ÁêÈ¿¤¹¤ë¶ñÂÎÁü¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¿¼·¡¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃ¶Æá¤ò¾å¼ê¤Ë¼ê¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ê¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÎø°¦¤È·ëº§¤É¤Á¤é¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö0Æüº§¡×¤ò³ð¤¨¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤³¤Îµ¤¤Å¤¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾ò·ï¤¬°ìÃ×¤¹¤ë½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¤«·î¸å¤Ë¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤¬°é¤Á¡¢·ëº§¤ò·èÃÇ¡£Èà¤Ïº£¡Ö0Æüº§Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¤Ç¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö0Æüº§¡×¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¾ò·ï¤òºÇ½é¤Ë¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë
¡¡0Æüº§¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¡¢½»µï¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿·ëº§¾ò·ï¤¬ºÇ½é¤«¤é°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Îø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´¶¾ð¤Ï¸å¤«¤é¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»Ä¤ê2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ä
¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿´Íý³Ø¤Ç¤¤¤¦¡È¼«¸Ê³«¼¨¡É¤Î¸ú²Ì¡£0Æüº§¤ò³ð¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òºÇ½é¤«¤é¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£Îø¿´¤Ï°é¤Æ¤ë¤â¤Î¤ÈÍý²ò¤¹¤ë
¡¡Ç³¤¨¤ëÎø¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·ëº§¤òÌ´¸«¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏµÕ¤Î¤Û¤¦¤¬·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿®Íê¤ä°Â¿´¤¬Îø¿´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¿¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¡Ö°¦¤Î»°³ÑÍýÏÀ¡×¤Ç¤â¡¢·ëº§¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¾ðÇ®¡×¤è¤ê¡Ö¿ÆÌ©À¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡×¡£0Æüº§¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ð¤è¤êÀè¤Ë¡ÈÅÚÂæ¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¡0Æüº§¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤·¤«·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼«Á³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È·ëº§¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£0Æüº§¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ï¡¢¾ò·ï¤òÂ·¤¨¤¿Áê¼ê¤ÈÁá¤á¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÎø¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡£
¡¡Ç³¤¨¾å¤¬¤ëÎø¤Ï¡¢·ëº§¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ë²Ì¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤â¤Î¡£¾ò·ï¤ÈÌ¤ÍèÁü¤òÀè¤Ë¶¦Í¤·¹ç¤¨¤ëÁê¼ê¤³¤½¡¢0Æüº§¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡È±¿Ì¿¤Î¿Í¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
