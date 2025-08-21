「支離滅裂すぎる」土屋太鳳、裏垢流出？ に言及も「ちょっと何が言いたいのか、意味分からない」厳しい声
俳優の土屋太鳳さんは8月20日、自身のInstagramを更新。世間で注目を集めている騒動に言及しました。
【投稿】土屋太鳳は一体何を語った？
ネット上で土屋さんの“裏垢”ではないか、というアカウントが発見され、すぐさま拡散されたことを指しているものと思われます。載せられた写真には、土屋さんの姿や子どもの姿もあったようで、土屋さんがアカウントに鍵をつけ忘れたのでは、という声もありました。土屋さんは、「これを機会に、午後の合間に数年ぶりにスマホを替えたのですが」「ちょっとザワザワした出来事を聞いていたけれど引き続きいろいろな面でプライベートの安全に気を付けていきたいと思います！」ともつづっているため、もしかしたら個人情報が流出し、第三者が作った偽アカウントの可能性もあります。
コメントでは、「ちょっと何が言いたいのか、意味分からないですね」「太鳳ちゃん、世の中には信じられないことも有りますが、信じて穏やかに過ごして下さい」「お子さんとの写真とか、旦那さんの写真とか、ご自分の写真とか、普通に裏垢に載せてて、危機管理意識が…だいぶないように感じます…」「支離滅裂すぎる。。。」「まず謝罪していただいた方がいいのではありませんか」「ここで敢えて同じ飲み物の写真を載せてるのは挑発してるように思えてしまいますよ…」など、批判的な声が多く寄せられました。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ちょっとザワザワした出来事を聞いていた」「今日はひさしぶりにちょっとビックリすることがありました」と切り出した土屋さん。続けて、「私は個人ではインスタのアカウントを持たないのでなかなか自分で確認出来なかったのですが、あらためて、今の時代はいろいろなことが起きるし人生にはいろいろなことが起きるんだな…と実感しています」とつづっています。
「心配してくださった方々、本当にありがとうございました！！！」と周りの声に応えている土屋さん。また投稿には1枚の写真を載せ、「実家の冷蔵庫の中」と説明しました。流出したと思われる動画に映っていた商品と同じものが写っているため、騒動を意識したのかもしれません。当該動画では、土屋さんの子どもが口につけた商品を陳列棚に戻す、という出来事があり、それが炎上していたため、「購入する時も箱買いか10本くらいまとめてたくさん買う」と、"釈明"しました。
